Nam diễn viên 'Bẫy phụ huynh' đính hôn với bạn gái kém 39 tuổi

Thông tin trên đã được ngôi sao sinh năm 1954 đích thân xác nhận với Extra vào cuối tuần qua. Cụ thể, sao phim Bẫy phụ huynh đã cầu hôn bạn gái Laura Savoie (26 tuổi) tại vịnh Turtle thuộc đảo Oahu (Haiwaii, Mỹ) sau khi cả hai hẹn hò được vài tháng.

“Tôi đã đặt sẵn chiếc nhẫn trong túi, đây là kế hoạch được chuẩn bị trong một tháng rưỡi và tôi muốn khoảnh khác ấy thật sự riêng tư. Tôi đã đợi hoàng hôn buông để có thể ngỏ lời cầu hôn cô ấy một cách lãng mạn. Khi cả hai đang chụp ảnh, tôi đã giơ chiếc nhẫn ra và nói ‘Em sẽ cưới anh chứ?’, thế rồi cô ấy nhận lời”, tài tử Dennis Quaid nói.

Cũng theo tiết lộ của nghệ sĩ 65 tuổi, bạn gái 9X của nam diễn viên thực sự rất bất ngờ và hạnh phúc trước khoảnh khắc đặc biệt này.

Sau ba lần ly dị, tài tử 65 tuổi tìm được hạnh phúc mới bên mỹ nhân nhỏ tuổi hơn cả con trai mình ẢNH: GC IMAGES

Thông tin trên thu hút sự chú ý từ truyền thông Hollywood bởi Dennis Quaid và Laura Savoie chỉ mới hẹn hò được vài tháng và cặp đôi lệch nhau đến 39 tuổi. Hôn thê mới của Dennis Quaid thậm chí chỉ kém Jack Quaid - con trai lớn của nam diễn viên 1 tuổi. Đáng chú ý, tài tử U70 từng trải qua 3 lần đổ vỡ hôn nhân với nữ diễn viên PJ Soles, minh tinh Meg Ryan và Kimberly Buffington. Hiện sao phim Kẻ xâm nhập bí ẩn vẫn chưa tiết lộ về kế hoạch chuẩn bị đám cưới với tình trẻ sau khi người đẹp vừa nhận lời cầu hôn. Trước đó, nghệ sĩ kỳ cựu này từng tiết lộ rằng bản thân không loại trừ khả năng sẽ lên xe hoa lần 4 song nhấn mạnh chưa phải lúc nghĩ đến chuyện này. Dennis Quaid và Laura Savoie lần đầu bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 5.2019 khi họ cùng dùng bữa tối thân mật tại khu West Hollywood (California, Mỹ). Tuy nhiên, tại thời điểm vướng nghi án tình cảm, đại diện của nam diễn viên kỳ cựu từ chối tiết lộ với truyền thông. Hồi tháng 8 vừa qua, cả hai đã có chuyến du lịch lãng mạn tại Ý và thu hút ống kính của cánh săn ảnh. Trong kỳ nghỉ lãng mạn này, Dennis Quaid liên tục dành những cử chỉ âu yếm, tình tứ cho bạn gái kém 39 tuổi. Trên trang cá nhân, Laura Savoie cũng vô tư đăng tải những khoảnh khắc tình cảm của cô và người tình U70 nhằm khẳng định mối quan hệ. Trong số đó, mỹ nhân 26 tuổi từng khoe một bức ảnh ôm Dennis Quaid và chú thích: “Chưa bao giờ hạnh phúc hơn”. Bất chấp khoảng cách tuổi tác, nam diễn viên U70 và người tình vẫn tìm thấy niềm vui, hạnh phúc ở đối phương và không ngại công khai mối quan hệ ẢNH: DAILY MAIL

Dennis Quaid không còn là cái tên xa lạ với khán giả trung thành của phim Hollywood. Nam diễn viên sinh năm 1954 được nhiều người biết đến với các tác phẩm nổi tiếng như: Vantage Point (Sát thủ), Far From Heaven (Thiên đường mong manh), Flight of the Phoenix (Chuyến bay phượng hoàng), The Parent Trap (Bẫy phụ huynh)...

Tháng 5.2019, tài tử gạo cội trở lại màn ảnh rộng với phim kinh dị The Intruder (Kẻ xâm nhập bí ẩn). Dennis Quaid từng trải qua 3 lần đổ vỡ và có 3 người con. Sau khi dính nghi án hẹn hò, danh tính người tình của nam diễn viên U70 cũng được truyền thông Hollywood “mổ xẻ”. Được biết, Laura Savoie năm nay 26 tuổi, cô đã nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Notre Dame và đang trong quá trình nghiên cứu để lấy bằng tiến sĩ. Dẫu không phải là tên tuổi hoạt động trong lĩnh vực giải trí, mỹ nhân 26 tuổi này vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi gương mặt xinh xắn, cuốn hút cùng thân hình nuột nà, nóng bỏng.