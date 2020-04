Nam diễn viên ‘Star Wars’ qua đời vì Covid-19

Gabrielle Rogers - vợ của Andrew Jack, cũng thông báo tin buồn đến công chúng và người hâm mộ thông qua bài đăng trên Instagram hôm 31.3. “Trái tim tôi như vỡ vụn khi biết mình đã mất người đàn ông quan trọng vào ngày hôm nay. Andrew Jack được chẩn đoán mắc Covid-19 khi nhập viện chưa đầy 48 tiếng trước ở ngoại ô London. Anh ấy đã mãi mãi ra đi nhưng không hề đau đớn. Anh ấy ra đi bình yên vì biết rằng bạn bè, người thân và cả tôi vẫn luôn dõi theo anh ấy”, vợ của ngôi sao quá cố bày tỏ. Theo Daily Mail, bà Gabrielle Rogers hiện vẫn đang bị cách ly ở Úc và không thể về gặp chồng lần cuối.

Andrew Jack sinh năm 1944, ông từng xuất hiện với vai Caluan Ematt trong 2 phần của loạt phim Star Wars là The Force Awakens và The Last Jedi. Ông cũng tham gia lồng tiếng cho nhân vật Moloch trong phần ngoại truyện có tên Solo: A Star Wars Story. Ngoài ghi dấu ấn với vai diễn trong Chiến tranh giữa các vì sao, Andrew Jack được biết đến nhiều nhất với vai trò là một huấn luyện viên ngôn ngữ/phương ngữ ở Hollywood. Với chuyên môn của mình, ông đã giúp các diễn viên thiết kế giọng nói, ngữ điệu, cách phát âm, giao tiếp để có thể truyền tải nguồn gốc, đặc tính của nhân vật một cách chân thực nhất.

Trong suốt sự nghiệp, ngôi sao quá cố từng là huấn luyện viên ngôn ngữ cho các diễn viên trong Captain America: The First Avenger, hỗ trợ Chris Hemsworth trong loạt phim siêu anh hùng của Marvel như: Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame. Scarlett Johansson cũng từng nhận được sự chỉ dạy từ Andrew Jack khi tham gia bộ phim The Girl With The Pearl Earring. Nghệ sĩ quá cố từng đồng hành cùng tài tử Hugh Jackman khi anh tham gia Kate And Leopold. Các bộ phim của Robert Downey Jr. từ Sherlock Holmes đến Dolittle đều có sự hỗ trợ của vị chuyên gia lão làng này. Jack cũng đã giúp tạo ra các phương ngữ cho những ngôn ngữ hư cấu khác nhau trong loạt phim Chúa tể của những chiếc nhẫn… Trước khi qua đời ít lâu, nghệ sĩ này đã làm việc với tài tử Robert Pattinson trong bộ phim The Batman dự kiến ra rạp vào năm 2021.