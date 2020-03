Loạt tên tuổi qua đời vì nhiễm Covid-19

Nam ca sĩ nhạc đồng quê Joe Diffie vừa trút hơn thở cuối cùng vào hôm 29.3 (giờ Mỹ) vì những biến chứng của Covid-19. Thông tin trên được gia đình giọng ca 61 tuổi đăng tải trên trang Instagram của ông và nhận được sự quan tâm, chia buồn cùng những lời tiễn biệt từ đồng nghiệp, bạn bè. Hiện gia đình của nghệ sĩ kỳ cựu này mong công chúng tôn trọng sự riêng tư trong khoảng thời gian khó khăn này.Trước đó, vào ngày 20.3, đại diện của Joe Diffie đã xác nhận nam ca sĩ nhiễm Covid-19.

Joe Diffie là một tên tuổi lớn trong làng nhạc đồng quê Mỹ. Trong suốt sự nghiệp ca hát, ông sở hữu 12 album phòng thu, hàng loạt thành tích xuất sắc trên các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín, cùng nhiều giải thưởng cao quý, trong đó có Grammy. Cố nghệ sĩ được biết đến với các bản hit như: Honky Tonk Attitude, Prop Me Up Beside the Jukebox, John Deere Green, Third Rock From the Sun, Pickup Man…