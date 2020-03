Hàng loạt sao Hàn lên tiếng về nghi vấn nhiễm SARS-CoV-2

Tối 1.3, phía nhà đài tvN, đơn vị phát sóng bộ phim Hi Bye Mama (tựa Việt: Chào mẹ kính yêu hay còn gọi là Chào mẹ tạm biệt) chia sẻ với Sports Donga rằng nhân viên của ê-kíp (gọi tắt là A) đã có kết quả âm tính với xét nghiệm Covid-19. Do đó, đoàn làm phim sẽ trở lại làm việc cũng như tiếp tục lịch ghi hình.

Khán giả rất vui mừng khi nghe thông tin trên và hi vọng ê-kíp sẽ quay phim cẩn thận, đảm bảo an toàn sức khỏe trong thời điểm dịch bệnh hoành hành. Fan cũng mong các diễn viên Kim Tae Hee, Lee Kyu Hyung, Go Bo Gyeol… chú ý thực hiện các biện pháp chống dịch trong lúc bận rộn quay phim.