Nhiều sao Mỹ tìm cách sớm ra tù vì sợ nhiễm Covid-19

Tekashi 6ix9ine là một trong những nghệ sĩ đầu tiên đề nghị được thả tự do để tránh nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 trong tù. Trong lá thư nhờ luật sư riêng Lance Lazzaro gửi đến thẩm phán vào cuối tuần qua, rapper này cho rằng điều kiện chăm sóc y tế tại nhà giam không được đảm bảo. Đáng nói, giọng ca sinh năm 1996 mắc hen suyễn và từng có tiền sử điều trị các bệnh về đường hô hấp. Theo luật sư của Tekashi 6ix9ine, nếu chẳng may nghệ sĩ này mắc Covid-19, anh sẽ gặp phải những biến chứng nặng nề hơn so với người bình thường. Phía ca sĩ này đề xuất được ra tù sớm hơn 4 tháng so với kỳ hạn và anh sẽ chịu quản thúc tại gia.

Tekashi 6ix9ine không được thẩm phán đồng ý nguyện vọng ra tù sớm Ảnh: Shutterstock

Tuy nhiên, thẩm phán Paul Engelmayer đã từ chối yêu cầu của rapper trẻ vào hôm 25.3 (giờ Mỹ). Vị này tuyên bố bản thân không có quyền thay đổi bản án và đây là trường hợp không thể lường trước được. Tháng 12.2019, Tekashi 6ix9ine đã bị kết án 2 năm tù giam vì các tội danh khác nhau, bao gồm âm mưu giết người, cướp có vũ khí. Tuy nhiên, giọng ca Gummo được ra tù sớm, dự kiến vào ngày 31.7 tới.

Sau Tekashi 6ix9ine, đến lượt danh hài kỳ cựu Bill Cosby bày tỏ mối lo ngại khi đang thi hành án tù giữa mùa dịch Covid-19. Các luật sư của nghệ sĩ 82 tuổi đang kiến nghị để thân chủ được ra khỏi nhà tù Pennsylvania và chịu quản thúc tại gia vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh ở các nhà giam Mỹ. “Tôi rất lo lắng cho sức khỏe của ông Bill Cosby trong nhà tù khi dịch bệnh đang bùng phát dữ dội. Nguyên nhân là bởi ông ấy là người già, lại bị mù và luôn nhờ đến người khác hỗ trợ di chuyển. Những tù nhân có thể trở thành bệnh nhân của Covid-19 và dễ dàng truyền bệnh cho ông Cosby khi họ giúp ông ngồi xe lăn”, Andrew Wyatt, người phát ngôn của danh hài kỳ cựu, chia sẻ với Fox News. Vị này cũng cho rằng nam diễn viên da màu thường xuyên tiếp xúc với các quản ngục, những người có thể bị nhiễm bệnh ở ngoài và mang mầm bệnh vào trại giam, điều này làm tăng nguy cơ nhiễm Covid-19.

Phía Bill Cosby cho rằng danh hài huyền thoại này thuộc nhóm người có nguy cơ mắc Covid-19 cao Ảnh: Shutterstock

“Các tù nhân và nhà giam trên khắp đất nước đã ghi nhận các trường hợp nhiễm Covid-19 và việc nhà tù của ông Cosby trở thành nạn nhân tiếp theo của dịch bệnh chỉ còn là vấn đề thời gian”, Andrew Wyatt nói thêm. Được biết, nghệ sĩ hài tai tiếng này đến nay vẫn chưa được xét nghiệm và sức khỏe vẫn ổn định. Theo Fox News, ngôi sao 82 tuổi đang thụ án 3 đến 10 năm tù sau khi bị kết tội tấn công tình dục vào tháng 9.2018.

Dẫu chưa được xét xử nhưng rapper quyền lực R. Kelly đang bị tạm giam ở một nhà tù tại Chicago để chờ ngày hầu tòa với loạt cáo buộc tình dục. Nghệ sĩ da màu cũng phải đối mặt với hàng tá tội danh lạm dụng tình dục ở Illinois, Minnesota và New York. Hôm 26.3 (giờ Mỹ), ngôi sao đình đám một thời yêu cầu được thả tự do vì lo ngại dịch Covid-19 sẽ bùng phát trong tù và sức khỏe, tuổi tác khiến anh gặp nhiều bất lợi.Trong hồ sơ dài 18 trang đệ lên tòa, phía R.Kelly đã không mô tả chi tiết tình trạng sức khỏe của ngôi sao này nhưng nhấn mạnh rằng anh ta thuộc nhóm những người được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) khuyến cáo là có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao. “Tòa án từ lâu đã luôn nhận ra rằng không có sự cấp bách nào lớn hơn việc giữ cho một bị cáo còn sống, bất kể họ mắc tội danh gì”, văn bản nói trên đề cập.

R. Kelly mong sớm được tại ngoại để tránh dịch Covid-19 Ảnh: Shutterstock

Nếu R. Kelly được thả ra, ngôi sao 53 tuổi sẽ sống với bạn gái Joycelyn Savage tại một căn hộ ở Chicago và vẫn được theo dõi tại nhà. Được biết, phiên xét xử của ngôi sao này dự kiến diễn ra vào ngày 13.10 tới. Thẩm phán trong vụ kiện liên bang của anh ở New York cũng ra lệnh bắt giữ Kelly trong khi chờ xét xử, vì vậy luật sư của Kelly cũng sẽ phải thuyết phục vị này cho giọng ca I Believe I Can Fly tại ngoại trước khi anh ta được tự do ở Chicago.

Theo The Washington Times, nỗi lo nhiễm Covid-19 trong tù đang ngày một dâng cao khi Mỹ đã ghi nhận nhiều tù nhân dương tính với SARS-CoV-2. Không ít tù nhân đã yêu cầu được thả tự do để phòng dịch. Ngoài các nghệ sĩ kể trên, nhiều nhân vật nổi tiếng như: Julian Assange, Michael Cohen, Michael Avenatti… cũng dùng lý do Covid-19 để sớm được ra ngoài.

Harvey Weinstein là một trong những tù nhân tại Mỹ được xác nhận dương tính với Covid-19 Ảnh: Shutterstock

Trước đó, ông trùm Harvey Weinstein , người đang thụ án 23 năm tù sau loạt cáo buộc tình dục, đã được xác nhận nhiễm Covid-19. Nhà sản xuất tai tiếng này đang phải cách ly trong trại giam. Hôm 26.3, phát ngôn viên của ông trả lời Fox News rằng sức khỏe của Harvey vẫn khá ổn định dù ông đang gặp khó khăn trong việc thích nghi. Tính đến cuối tuần qua, hệ thống nhà tù ở New York (nơi Harvey Weinstein đang thi hành án), bao gồm cả nhà giam trên đảo Rikers đã ghi nhận ít nhất 19 tù nhân và 12 nhân viên nhiễm Covid-19.

The Washington Times cho hay, hôm 24.3, ông Bill de Blasio - thị trưởng thành phố New York, cũng có kế hoạch phóng thích khoảng 300 tù nhân ở đảo Rikers - những người không có dấu hiệu bạo lực và có nguy cơ mắc Covid-19 nhiều nhất. Trong khi đó, chánh án của New Jersey cũng chỉ ra rằng khoảng 1.000 người sẽ sớm được thả tự do và nhận sự giám sát từ cơ quan chức năng.