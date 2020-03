Ông trùm Harvey Weinstein thi hành án tại nhà tù khét tiếng ở New York

Ngày 19.3 (giờ địa phương), nhiều báo Mỹ cho biết ông trùm Hollywood Harvey Weinstein bị chuyển đến nhà tù Wende Correctional Facility, nơi có chế độ bảo mật an ninh thuộc loại cao nhất và được dùng để giam giữ những tên tội phạm khét tiếng. Nhà tù này nằm ở phía đông thành phố Buffalo thuộc New York (Mỹ).

Nơi giam giữ nhiều tên sát nhân khét tiếng

Nhà sản xuất Harvey Weinstein bị cáo buộc 23 năm tù giam với hai tội danh xâm hại tình dục cấp độ 1 (tù 20 năm) và cấp độ 3 (3 năm). Sau khi bị tuyên án từ phía thẩm phán của tòa án tối cao New York là James Burke, ông bị chuyển về nhà tù ở đảo Rikers, thuộc quản lý của thành phố New York nơi ông đã "ngồi bóc lịch" trước đó. Sau quyết định cuối cùng, theo như Reuters tiết lộ, Sở Cải tạo New York đã phát đi thông báo Harvey Weinstein bị chuyển để nơi "thâm sơn cùng cốc" Wende Correctional Facility. Trên thực tế, đến năm 2043 thì ông trùm nghiện sex mới ra tù nếu chiếu theo thời hạn mà tòa án tối cao New York phán quyết thế nhưng như thông báo từ Sở Cải tạo New York, cựu sáng lập hãng phim Weinstein Company nếu chấp hành tốt sẽ được thả vào năm 2039. Được biết trước đó, báo Anh The Guardian cho hay Harvey Weinstein sẽ thực hiện mức án 20 năm tù trước.

Nhà tù Wende Correctional Facility là nơi giam giữ nhiều tên tội phạm khét tiếng của nước Mỹ trước khi Harvey Weinstein, tù nhân mới nhất được chuyển đến. Theo đó, ông sẽ mừng sinh nhật tuổi 68 trong tù cùng với 950 tên tội phạm máu lạnh khác. Có thể điểm qua những cái tên điển hình như Mark David Chapman, người đã ám sát danh ca huyền thoại John Lennon vào năm 1980 (sau khi mãn hạn tù 20 năm, hắn ta bị từ chối phóng thích 6 lần) hay David Sweat, người thực hiện cuộc trốn thoát khỏi nhà tù khiến nước Mỹ rúng động năm 2015.

Các luật sư của Harvey Weinstein đã xin cho ông được giam giữ ở nhà tù Fishkill Correctional Facility cũng ở New York vì nơi đây có các dịch vụ y tế. Nguyên do là trước đó, sau khi chuyển về nhà tù đảo Rikers, ông bố 5 con đã phải nhập viện vì bệnh tật và sau đó bị trả về nơi giam giữ. Theo nhiều nguồn tin tiết lộ, nhóm luật sư của nhà sản xuất phim Shakespeare in Love sẽ đấu tranh đến cùng để thân chủ sớm ra tù.

Trong cùng ngày 11.3 (giờ địa phương), sau khi Harvey Weinstein nhận án tù 23 năm, phía tòa án Los Angeles gửi trát đòi ông đến hầu trong thời gian sớm nhất Ảnh: Reuters

Nhận tiếp trát hầu tòa trong khi ở tù

Theo các nguồn tin từ Reuters và Hollywood Reporter, Harvey Weinstein vẫn phải đối mặt với nhiều cáo buộc xâm hại tình dục khác ở phiên tòa Los Angeles thời gian tới. Với những tội danh xâm hại tình dục mới bị cáo buộc bởi nhiều phụ nữ, theo dự đoán của The New York Times, rất có thể ông sẽ đối mặt với án tù tiếp theo lên đến 28 năm. Tính đến hiện tại, có hơn 100 phụ nữ bao gồm những nữ nghệ sĩ nổi tiếng cáo buộc Harvey Weinstein xâm hại tình dục từ nhẹ đến nặng với đủ các hình thức khác nhau. Những vụ cáo buộc đầu tiên được dấy lên từ năm 2017 và tạo thành phong trào #MeToo chống lạm dụng tình dục ở kinh đô điện ảnh và nhiều nơi trên thế giới

Harvey Weinstein trước đây là nhà sản xuất phim nổi danh ở Hollywood, ông từng bảo trợ cho nhiều tác phẩm nổi tiếng như Gangs of New York, The Current War... Ông trải qua hai đời vợ và có 5 người con, trong đó người vợ thứ hai của ông là Georgina Chapman đã tuyên bố bỏ chồng sau khi phát hiện ra những mặt tối của ông, một năm sau hai người ly dị. Tại phiên tòa xử Harvey Weinstein ở New York, không có bóng dáng người thân bên cạnh nhà sản xuất phim tuổi đã xế chiều, chỉ có sự thù hằn cùng nước mắt của những người phụ nữ khi nghe tin kẻ xâm hại mình nhận án tù.