Ông trùm Hollywood Harvey Weinstein bị tuyên bản án đầu tiên lên đến 23 năm tù

Thẩm phán James Burke của tòa án tối cao New York đã tuyên án ông trùm Hollywood Harvey Weinstein 23 năm tù. Sau khi tòa tuyên án, người đàn ông quyền lực của kinh đô điện ảnh bần thần và buông ra câu nói: "Tôi lo lắng về nước Mỹ".

23 năm tù cho hai tội danh xâm hại tình dục

Truyền thông phương Tây rúng động khi bản án chính thức lên đến 23 năm tù của Harvey Weinstein đã được tuyên bởi thẩm phán của tòa án tối cao New York là James Burke. Trước đó, phía tòa án đã mất 5 ngày để xem xét kỹ càng các tội trạng của nhà sản xuất phim quyền lực này và phán ông ta ở tù vào ngày 24.2 tại nhà tù ở đảo Rikers (thuộc quản lý của thành phố New York) và chờ đến khi có phán quyết cuối cùng. Vậy là một lần nữa, ông trùm của ngành công nghiệp phim ảnh xứ cờ hoa lại bị trả về nhà tù , đó là kết thúc đầu tiên của một trong nhiều bản án mà Harvey Weinstein nhận, chấm dứt chuỗi kiện cáo dài hơi ở tòa án tối cao New York từ ngày 6.1.2020, theo Hollywood Reporter.

Các tội trạng của Harvey Weinstein gần như được giữ nguyên so với lúc tuyên án ngày 24.2: thứ nhất là tội phạm tình dục cấp độ 1 đối với trợ lý của ông là Miriam Haley vào năm 2006 (tù 20 năm), còn tội danh thứ hai là cưỡng bức một phụ nữ (báo The Guardian giấu tên) cấp độ 3 (tù 3 năm).

Thậm chí, một thành viên từ phía tòa án còn yêu cầu tăng tổng thời gian ở tù của Harvey Weinstein lên đến 25 năm vì 23 năm là ít theo như nguồn tin từ Reuters. Trước đó, nếu không được bào chữa bởi các luật sư riêng, rất có thể ông sẽ nhận án tù lên đến 29 năm.

Harvey Weinstein xuất hiện khỏe mạnh tại phiên tòa ngày 20.12.2018. Đến khi lãnh mức án chính thức đầu tiên vào ngày 11.3.2020, cơ thể ông ta đã suy yếu hẳn bởi bệnh tật triền miên Ảnh: Reuters

Sau khi thẩm phán James Burke tuyên án, Harvey Weinstein đã bị còng tay vào xe lăn và bị đưa đi bởi cảnh sát. Những tháng qua, tình trạng sức khỏe của nhà sản xuất phim 68 tuổi xuống dốc trầm trọng nên ông liên tục đến tòa hay xuất hiện trước ống kính phóng viên trong hình ảnh chống nạng. Luật sư của ông là Donna Rotunno đã xin tòa giảm nhẹ mức án nhưng không thành.

Reuters gọi việc Harvey Weinstein nhận mức án đầu tiên lên đến 23 năm tù là chiến thắng vẻ vang của phong trào #MeToo (tạm dịch: Tôi cũng vậy). Đó là phong trào nổi lên từ năm 2017 khi lần đầu tiên nhà sáng lập hãng phim Weinstein Company bị một phụ nữ cáo buộc tội xâm hại tình dục và kêu gọi những phụ nữ có cùng cảnh ngộ lên tiếng trên mạng xã hội . Có mặt tại buổi xử kiện ngoài Miriam Haley là 4 phụ nữ khác như nữ diễn viên Annabella Sciorra, người mẫu Tarale Wulff, nữ diễn viên Dawn Dunning và nữ nghệ sĩ Lauren Young. Họ ngồi gần nhau và trông đợi giờ phút kẻ xâm hại mình nhận trái đắng.

Theo tiết lộ của CNN, những phụ nữ bị Harvey Weinstein xâm hại đã có những quãng thời gian nhục nhã, tăm tối trong đời. Riêng với nhà sản xuất phim khét tiếng, ông nói tại phiên tòa: "Tôi rất hối hận đối với tất cả phụ nữ". Đồng thời, ông nói về bản án mình nhận: "Tôi cảm thấy cực kỳ bối rối". Trong những giờ phút cuối cùng, kẻ quyền lực của ngành công nghiệp giải trí xứ cờ hoa bộc bạch: "Tôi lo lắng cho nước Mỹ", "Nếu tôi có nhiều thứ phải làm hơn, tôi sẽ ít dành thời gian cho phim ảnh mà sẽ dồn tình thương cho con cái và cả gia đình tôi".

Harvey Weinstein và em trai Bob Weinstein vào năm 1979 Ảnh: Reuters

Vẫn còn bản án lơ lửng trong khi ở tù

Chuyện Harvey Weinstein ở tù 23 năm vẫn chưa dừng lại ở đó, các luật sư của Harvey Weinstein sẽ kháng cáo. Còn theo tiết lộ của báo The New York Times trong bài đăng ngày 26.2 (giờ Mỹ), vẫn còn phiên xử đang chờ nhà sản xuất phim The Current War tại thành phố Los Angeles, bang California vào thời gian tới. Theo đó, 3 phụ nữ gồm một người mẫu Ý cáo buộc ông tội cưỡng hiếp, một nữ người mẫu khác cáo buộc ông tội trói cô ta trong bồn tắm và thủ dâm, còn một nữ diễn viên thì cáo buộc ông tội cưỡng hiếp cô ta trong khách sạn. Những vụ tấn công tình dục này xảy ra trong năm 2013.

Khi thời điểm bài báo của The New York Times xuất bản, ông trùm Hollywood vẫn chưa nhận mức án cuối cùng của tòa án tối cao New York (dự báo lên đến 29 năm). Đến hiện tại, sau khi có phán quyết chính thức đầu tiên, rất có thể ông sẽ lãnh mức án tiếp theo lên đến 28 năm. Với mức án 23 năm hiện tại, nếu tòa án ở Los Angeles mở phiên xử, Harvey Weinstein sẽ được gửi đến nơi này để chờ xử, và nếu có ở tù, ông sẽ bị giam tại nhà tù bang California với điều kiện phải hoàn thành xong thời hạn ở tù đầu tiên.