Đoàn Lô tô Sài Gòn Tân Thời lên báo 'The New York Times'

Trong bài viết Where to Stay, and Where to Eat Noodle Soup, in Ho Chi Minh City, thuộc chuyên mục Style Magazine, The New York Times đã chọn loại hình lô tô vào danh sách các hoạt động giải trí thú vị ở TP.HCM. Cụ thể, trong chuỗi các địa điểm tham quan và trải nghiệm văn hóa , tờ này đánh giá đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời góp phần thể hiện bản sắc sôi động, trẻ trung và sành điệu của TP.HCM.