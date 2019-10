Lô tô Sài Gòn Tân Thời hướng đến đất Mỹ

Quán quân Lô tô show - Gánh hát ngàn hoa cho biết chuyến đi Úc biểu diễn lần này đã đạt được những thành công nhiều hơn mong đợi. Suất cuối cùng của đoàn là tại casino Crow, đây cũng là casino lớn nhất Melbourne (Úc) nhận được sự yêu mến của 400 bà con kiều bào. Và điều đáng mừng nhất là dù biểu diễn ở đâu đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời cũng đều nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình từ khán giả cùng các nghệ sĩ hải ngoại. Do đó, ở xứ người, việc đi lại, ăn ở và tổ chức các show diễn ra tốt đẹp.

Với chuyến đi Úc lần này, Lộ Lộ và đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời đã thực sự là những người tiên phong mở ra một thị trường mới mẻ cho loại hình nghệ thuật kêu số giải trí của Việt Nam. Những chuyến đi cũng giúp các nghệ sĩ kêu lô tô có cơ hội mở rộng tầm nhìn nhiều hơn về đời sống cũng văn hóa . Đồng thời, qua hoạt động này cũng góp phần quảng bá loại hình kêu lô tô giải trí đến với khán giả quốc tế

Theo bật mí của bà bầu Lộ Lộ, đoàn cũng đã tiếp tục nhận được lời mời lưu diễn tại Mỹ vào đầu năm 2020. Bà bầu Lộ Lộ tâm sự: "Đưa lô tô đi Mỹ theo lời mời của bầu show, họ đã lo hết chi phí mình chỉ lãnh lương cứng thôi. Về tiền bạc thì không khó khăn lắm. Cái khó nhất là vượt thủ tục pháp lý để có visa sang Mỹ. Chúng tôi là người chuyển giới, giới tính trên giấy tờ so với tấm poster khác hẳn. Ngoài ra xin đi theo diện nghệ sĩ cũng còn khó khăn, do lô tô chưa được coi là loại hình nghệ thuật, chúng tôi vẫn chưa được coi là nghệ sĩ thực thụ. Hi vọng Lộ Lộ cùng các thành viên trong đoàn hoàn tất các thủ tục cần thiết để lên đường hội ngộ khán giả tại Mỹ trong thời gian sớm nhất".