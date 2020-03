Ngành công nghiệp phim ảnh điêu đứng vì dịch Covid-19

Tác phẩm Sonic the Hedgehog của hãng Paramount hiện có doanh thu phòng vé trên 273,9 triệu USD toàn cầu được lên lịch ra mắt tại thị trường điện ảnh tỉ dân Trung Quốc từ ngày 28.2 nhưng đã bị hủy lịch do Covid-19. Mất đi cơ hội "béo bở" trong việc kiếm tiền từ đại lục không phải là "nỗi đau" riêng của tác phẩm về nhím Sonic, bởi mới đây, phần 25 của thương hiệu phim lâu đời James Bond là No time to die dời lịch phát hành từ tháng 4 sang đến tháng 11 nhằm "tránh dịch". Dự án mới nhất về chàng điệp viên 007 đã phải chật vật trong khâu sản xuất lẫn ra mắt khán giả từ năm 2019 và lại lỡ hẹn với thị trường phim Trung Quốc.