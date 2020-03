Liên hoan phim Berlin trao giải cho đạo diễn Iran đang ngồi tù

Iran cấm không cho đạo diễn Mohammad Rasoulof rời khỏi đất nước

Liên hoan phim Berlin gây nhiều ngạc nhiên cho báo giới cũng như những nhà làm phim trên khắp thế giới khi quyết định trao giải quan trọng nhất là Gấu vàng hạng mục Phim xuất sắc nhất cho tác phẩm Iran There Is No Evil của đạo diễn Mohammad Rasoulof. Song điều đáng nói, khi ban tổ chức xướng tên tác phẩm thắng giải, thay vì đạo diễn sẽ xuất hiện thì ê-kíp làm phim đã tiến lên sân khấu "nhận thay" và cùng nâng tượng vàng danh giá.

Theo tiết lộ của The New York Times, đạo diễn sinh năm 1972 đang ở tù tại Iran, do chưa hết thời gian thi hành án (từ tháng 7.2019) nên ông không thể có mặt tại lễ trao giải. The New York Times cũng tiết lộ, Iran đã cấm Mohammad Rasoulof làm phim, không cho ông rời khỏi đất nước để sang nước khác tham gia các lễ trao giải phim ảnh. Đồng thời cấm thêm 2 năm không cho ông tham gia các hoạt động xã hội vì một tác phẩm trong quá khứ.

Đạo diễn Mohammad Rasoulof tại Liên hoan phim Cannes 2017 Ảnh: Reuters

Tạp chí chuyên ngành Variety trong ngày 29.2 (giờ địa phương) cũng đăng tải bức thư hỏa tốc gây xúc động của đạo diễn Mohammad Rasoulof gửi đến Liên hoan phim Berlin khi đang ngồi tù, lúc "con cưng" của ông được chiếu ra mắt: "Tôi rất lấy làm tiếc là không có mặt ở Berlin để cùng khán giả xem tác phẩm do tôi đạo diễn, tuy nhiên, việc chọn để được có mặt ở buổi lễ hay không có mặt không thuộc quyết định của tôi".

Hàn Quốc tiếp tục được vinh danh trên đất châu Âu

Bên cạnh câu chuyện "gây sốc" của đạo diễn Mohammad Rasoulof tại Liên hoan phim Berlin năm nay, chiến thắng của tác phẩm đến từ xứ sở kim chi là The Woman Who Ran của đạo diễn Hong Sang Soo (giải Gấu bạc cho Đạo diễn xuất sắc nhất) cũng gây bất ngờ không kém. Tác phẩm được báo chí Mỹ ca ngợi là có cách thể hiện "đơn giản" nhưng đầy xúc động về nữ giới này là niềm tự hào tiếp theo của Hàn Quốc sau chiến thắng giòn giã tại giải Oscar 2020 của phim Parasite (đạo diễn Bong Joon Ho). Do đó, The Woman Who Ran chính thức mang danh hiệu là phim Hàn đầu tiên trong năm 2020 "ẵm" giải thưởng danh giá quốc tế.