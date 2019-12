Năm Du lịch quốc gia 2020 có chủ đề Hoa Lư - Cố đô ngàn năm

Với chủ đề Hoa Lư - Cố đô ngàn năm, năm Du lịch quốc gia dự kiến có 27 hoạt động do tỉnh Ninh Bình chủ trì tổ chức; 11 hoạt động hưởng ứng do các cơ quan của Bộ VH-TT-DL tổ chức. Bên cạnh đó còn có 79 sự kiện do 24 tỉnh, thành phố tổ chức chào mừng năm Du lịch quốc gia.

Ông Bùi Thành Đông, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, cho biết các hoạt động điểm nhấn của năm Du lịch quốc gia 2020 trên địa bàn tỉnh gồm: lễ hội chùa Bái Đính (khai hội ngày 30.1.2020); lễ hội Hoa Lư (1 - 3.4.2020); vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Kinh đô ASEAN 2020 (được tính là một cuộc thi quốc tế và Bộ VH-TT-DL đã cấp phép) dự kiến vào quý 1 - 2/2020; tuần du lịch Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An dự kiến quý 2/2020. Bên cạnh đó còn có các hoạt động như: hội thảo quốc tế về nghệ thuật hát xẩm, giao lưu nghệ thuật các tỉnh có di sản thế giới, một số tỉnh bạn trong nước và quốc tế kết nghĩa với Ninh Bình; giải Tràng An marathon quốc tế lần 2 - 2020…