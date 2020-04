Nam Em: 'Tôi yêu tới đâu, giáng tai họa xuống tới đó'

Mới đây, Hoa khôi Nam Em tham gia chương trình 24h thử yêu. Người đẹp cho biết cô là người chủ động liên hệ với chương trình để tìm người yêu. “Tôi đang cô đơn và stress quá. Tính tôi thì tăng động nhưng thích người đàn ông hơi trầm tính, ít nói và đặc biệt là phải tâm lý. Tôi muốn người này phải nhẹ nhàng, từ tốn chứ không được gấp gáp trong chuyện tình cảm. Tôi thích mẫu người lãng tử, thư sinh nhưng có chút thanh lịch. Bề ngoài hơi giống với Mai Tài Phến”, Nam Em chia sẻ.

Tại đây, Nam Em cùng người mẫu, diễn viên Nguyễn Minh Kha có dịp hẹn hò cùng nhau. Minh Kha là gương mặt khá quen thuộc với khán giả truyền hình khi từng đạt thành tích Top 3 cuộc thi Ngôi sao Việt Nam 2015, tham gia MV Keep me in love của ca sĩ Hồ Ngọc Hà và để lại ấn tượng trong chương trình Quý ông hoàn hảo 2018. Chia sẻ về lý do còn độc thân, nam người mẫu cho biết anh tập trung vào công việc quá nhiều nên không có thời gian để tìm hiểu, gặp gỡ các bạn nữ. Anh cũng bày tỏ mẫu bạn gái lý tưởng của mình là tóc dài, xinh đẹp, dịu dàng và có chút cá tính.

Nam Em gây bất ngờ khi xuất hiện trong chương trình hẹn hò với mái tóc ngắn Ảnh: Chụp màn hình

Trước khi bước vào cuộc hẹn hò, cả Minh Kha và Nam Em đều bị bịt mặt để gây bất ngờ cho đối phương khi gặp mặt. Trong cuộc trò chuyện Nam Em hài hước cho biết sức khỏe của mình không được ổn lắm, vì “thiếu hơi trai” nên thường xuyên vào viện. Chia sẻ về mong muốn hiện tại, chân dài gốc Tiền Giang tâm sự cô đang muốn tận hưởng cuộc sống , muốn có thêm những người bạn mới và mong muốn nhất là sức khỏe được tốt hơn để làm việc được nhiều hơn. Trong khi đó, Minh Kha cho biết lý do anh tham gia chương trình này vì quá lâu chưa trong một mối quan hệ nào đó, anh muốn thử lại cảm giác yêu. Sau khi bịt mắt được mở ra, Nam Em có chia sẻ rằng ban đầu cô muốn bỏ về vì thấy Minh Kha không giống với mẫu người mà cô thích. Trong tập phát sóng này, Minh Kha và Nam Em đã cùng trải nghiệm làm nến thơm. Tại đây, cả hai cùng nhau chia sẻ về bản thân để hiểu hơn về đối phương. Nam người mẫu muốn nắm tay Nam Em để tạo sự kết nối nhưng người đẹp từ chối với lý do thấy ngại và không thoải mái. Tuy nhiên một lát sau, Minh Kha gợi ý thử thách cả hai cùng nắm tay và nhúng vào sáp nến thì Nam Em lại đồng ý. Người đẹp tỏ ra không thoải mái và từ chối những hành động thân mật của Minh Kha Ảnh: Chụp màn hình

Nam người mẫu sinh năm 1993 bày tỏ thắc mắc khi Nam Em nói rằng sức khỏe của mình không được tốt. Cô tâm sự vì mình yêu nhiều nhưng đều không may mắn trong chuyện tình cảm: “Em yêu nhưng toàn nốt giáng chứ không có nốt thăng. Yêu tới đâu giáng tai họa xuống tới đó. Em cũng không biết nếu giờ mình yêu nhau thì có tai họa nữa không”. Chia sẻ của cô khiến nam chính bật cười. Sau đó, cả hai cùng trải qua trò chơi do chương trình đặt ra để tạo cảm giác gần gũi với nhau. Ở mỗi chữ cái đầu được cầm lên, một trong hai người phải thực hiện hành động liên quan đến chữ cái này cho đối phương. Nam Em vẫn thể hiện sự ngượng ngùng và không thoải mái khi Minh Kha muốn cô thực hiện hành động ôm, nắm tay.

Chia sẻ về cảm xúc của mình, Minh Kha cảm nhận Nam Em là một người khá thú vị, anh muốn cùng cô trở thành bạn bè và dần tìm hiểu sau. Cả hai vẫn còn một buổi đi chơi cùng nhau để tiếp tục tìm hiểu về đối phương trước khi đến với quyết định có hẹn hò với nhau hay không.