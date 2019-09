Netflix mạnh tay chi nửa tỉ USD mua bản quyền phát sóng series kinh điển ‘Seinfeld’

Theo Reuters hôm 16.9 (giờ địa phương), Nexflix đã giành được quyền phát sóng toàn cầu cho series kinh điển Seinfeld sau khi đạt được thỏa thuận với Sony (đơn vị giữ bản quyền bộ phim). Được biết, tất cả 180 tập của sitcom đình đám này sẽ có mặt trên Netflix từ năm 2021 và thuộc bản quyền của đơn vị này trong suốt 5 năm. Để có thể đem Seinfeld phát sóng trên nền tảng của hãng, “gã khổng lồ trực tuyến” của Mỹ đã phải chi khoản tiền “khủng” cho đơn vị bản quyền trước sự “nhòm ngó” của các đối thủ khác như: Amazon, HBO, Hulu hay CBS. Nguồn tin từ The Hollywood Reporter tiết lộ, con số mà Netflix bỏ ra cho thỏa thuận này lên đến 500 triệu USD (hơn 11.600 tỉ đồng).

Màn xuất hiện sắp tới của Seinfeld trên Netflix được cho là để bù đắp cho sự vắng bóng của hai series đình đám Friends và The Office sắp ngừng phát sóng trên nền tảng trực tuyến nổi tiếng này. Đây là hai cái tên thu hút lượng người xem kỷ lục trên Netflix. Theo dữ liệu của Nielsen, chỉ tính trong năm 2018 tại thị trường Mỹ, Friends và The Office đã thu hút hơn 85 tỉ phút xem (tương đương mỗi tài khoản đăng ký dành ra 25 giờ thưởng thức tác phẩm này). Sau khi hết hợp đồng bản quyền phát sóng với “gã khổng lồ” nói trên, Friends sẽ xuất hiện trên HBO Max từ năm 2020 với thỏa thuận trị giá 425 triệu USD. Trong khi đó, The Office dự kiến phát sóng trên nền tảng trực tuyến của hãng Comcast từ năm 2021.

Jerry Seinfeld đảm nhiệm vai chính của loạt phim đồng thời nam diễn viên cùng Larry David là hai nhân vật góp phần sáng tạo nên thương hiệu này ẢNH: SONY

Ra mắt tập đầu vào tháng 7.1989, trải qua 9 mùa với 180 tập phim, Seinfeld là một trong những series được yêu thích nhất trong thập niên 1990. Những câu chuyện đời thường vụn vặt của nhân vật cùng tên do nam diễn viên hài Jerry Seinfeld thủ vai đã đem lại nhiều tiếng cười, niềm vui cho biết bao thế hệ khán giả truyền hình. Seinfeld cũng từng được các ấn phẩm nổi tiếng, uy tín như: Entertainment Weekly, Rolling Stone và TV Guide bình chọn là một trong những series hay nhất mọi thời đại. Năm 2013, Hiệp hội Biên kịch Hoa kỳ đã vinh danh tác phẩm trong danh sách những tác phẩm hay nhất trong lịch sử truyền hình (chỉ xếp sau The Sopranos).

“Seinfeld là thước đo chuẩn cho tất cả các bộ phim hài”, Ted Sarandos - giám đốc nội dung của Netflix phát biểu trong một tuyên bố hôm 16.9. Trong khi đó, ông Mike Hopkins - Chủ tịch Sony Pictures, lại nhận định: “Seinfeld là một series độc đáo, mang tính biểu tượng và có tầm ảnh hưởng trong văn hóa đại chúng. 30 năm kể từ khi được trình làng, cái tên ấy vẫn là trung tâm của sự chú ý”.