Nga cảnh báo Walt Disney không nên phát hành phim 'Out' có nhân vật đồng tính nam

Cơ quan quản lý truyền thông Nga Roskomnadzor cho biết họ đã gửi một lá thư tới hãng Walt Disney lưu ý rằng việc phát hành bộ phim có nội dung “phủ nhận giá trị gia đình và thúc đẩy các mối quan hệ tình dục phi truyền thống” cho trẻ em là vi phạm pháp luật Nga. Đại diện hãng Walt Disney không đưa ra bất cứ bình luận gì về vụ việc, theo Reuters.

Quan hệ đồng giới là hợp pháp ở Nga nhưng luật năm 2013 cấm "phổ biến, tuyên truyền về quan hệ tình dục phi truyền thống” trong giới trẻ Nga. Các nhóm nhân quyền đã lên án đạo luật này vì cho rằng giúp gia tăng sự thù địch của xã hội đối với giới LGBT+.

Cảnh trong phim Out ẢNH: DISNEY

Một công tố viên Nga hôm 24.5 kêu gọi cấm các quảng cáo sản phẩm của hãng thời trang danh tiếng Dolce&Gabbana trên Instagram ở Nga vì đưa ra hình ảnh các cặp đôi đồng giới hôn nhau.

Phim hoạt hình Out được phát trực tuyến trên Disney+ ở Mỹ vào tháng 5.2020. Phim dài 9 phút, do Steven Hunter viết kịch bản và đạo diễn, với phần lồng tiếng của Caleb Cabrera, Matthew Martin, Kyle McDaniel… do Max Sachar sản xuất, Pixar Animation Studios và Walt Disney Studios Motion Pictures phát hành.

Nội dung phim kể về một người đàn ông đồng tính trẻ tuổi bất ngờ bị hoán đổi tâm trí một cách kỳ diệu với con chó của mình. Đây là phim ngắn đầu tiên của Walt Disney và Pixar có cốt truyện lẫn nhân vật chính là người đồng tính nam đồng thời mô tả cảnh hôn đồng giới trên màn ảnh.