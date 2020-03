Nghệ sĩ bị chỉ trích khi làm từ thiện: Tấm lòng bị mang ra đong đếm

Bị nói keo kiệt vì làm từ thiện... chục triệu

Những ngày qua, câu chuyện mọi người chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 và giúp đỡ người dân miền Tây chống chọi hạn mặn nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều nghệ sĩ Việt như Đại Nghĩa, Thủy Tiên , Tùng Dương, Hà Anh Tuấn , Chi Pu… không chỉ bỏ tiền túi ra ủng hộ mà còn dùng sức ảnh hưởng của mình để kêu gọi khán giả cùng chung tay. Những con số ấn tượng như Hà Anh Tuấn đóng góp 2 tỉ làm phòng điều trị cách ly, Chi Pu hỗ trợ 1 tỉ đồng và 5.000 bộ trang phục bảo hộ, Thủy Tiên nhận được 9 tỉ tiền quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Tây… khiến người dân không khỏi ấm lòng khi phải liên tiếp chống chọi dịch Covid-19 và hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, nhiều câu chuyện không hay xảy ra khi nghệ sĩ đứng ra kêu gọi, quyên góp cho các dự án cộng đồng. Điển hình nhất phải kể đến sự việc Đông Nhi - Ông Cao Thắng nhận nhiều chỉ trích vì đóng góp 50 triệu đồng vào dự án nước sạch cho người dân miền Tây. Khi công khai chia sẻ thông tin và kêu gọi mọi người hỗ trợ, nữ ca sĩ nhận chỉ trích từ dư luận khi một bộ phận cư dân mạng cho rằng so với mức cát-sê mà bà xã Ông Cao Thắng nhận được thì số tiền 50 triệu cô bỏ ra là quá ít. Thậm chí, có không ít người mang câu chuyện đám cưới rình rang của giọng ca 30 ngày yêu ra để chỉ trích cô keo kiệt. Sau đó, Thủy Tiên phải lên tiếng thanh minh cho đàn em, tiết lộ Đông Nhi là một trong những người ủng hộ đầu tiên thì dư luận mới thôi "dậy sóng".

Dòng trạng thái kêu gọi mọi người ủng hộ của giọng ca Sau mỗi giấc mơ trên trang cá nhân. Sau khi bị dư luận chỉ trích, Thủy Tiên đã lên tiếng bênh vực Đông Nhi Ảnh: Chụp màn hình

Không riêng gì Đông Nhi, Minh Tú cũng rơi vào tình huống “dở khóc dở cười" khi phải hứng chịu “gạch đá" vì số tiền 10 triệu đồng mà mình quyên góp. Dù trước đó, chân dài đã bày tỏ quan điểm về việc này: “Có nhiêu cho nhiêu xin đừng so sánh, phận em bé nhỏ chỉ có tấm lòng be bé thế thôi" song dư luận vẫn không ngừng cho rằng nữ siêu mẫu keo kiệt, khiến cô bức xúc phải lên tiếng trên trang cá nhân. Huấn luyện viên The Face Vietnam 2017 thẳng thắn: “Phận em nghèo tài khoản chỉ còn 49 triệu (trong đó tiền hàng 25 triệu em phải để ra, tính ra em còn có 24 triệu trong tài khoản ATM). Vậy chuyển 10 triệu là em còn 14 triệu đó".

Còn nhớ hồi năm 2016, Phan Anh cũng từng đứng ra kêu gọi mọi người ủng hộ đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại bão lũ. Với số tiền nhận được lớn, lên đến hàng chục tỉ đồng khiến nam MC rơi vào tình cảnh bị hoài nghi dùng tiền trục lợi cá nhân. Sự việc buộc anh phải tổ chức họp báo, lập website công khai hoạt động thiện nguyện song đến nay, làn sóng công kích từ dư luận vẫn chưa dừng lại.

Của một đồng, công một nén

Câu chuyện của Đông Nhi, Minh Tú... khiến nhiều người không khỏi băn khoăn. Bởi không biết từ bao giờ, dư luận lại dùng số tiền mà một người quyên góp để làm thước đo cho tấm lòng của họ? Thực tế, từ thiện là công việc xuất phát từ tâm chứ không phải bị ép buộc. Vì vậy, việc nghệ sĩ hay bất kỳ ai khác quyên góp bao nhiêu, ủng hộ ít hay nhiều phụ thuộc vào khả năng của mỗi người và việc phải nhận chỉ trích là điều vô lý. Bởi lẽ giá trị cốt lõi của công việc này chính là giúp đỡ một cá nhân, một hoàn cảnh nào đó gặp khó khăn trong cuộc sống chứ không phải là để khoe mẽ ai nhiều tiền hơn ai, ai chịu chi hơn ai.

Minh Tú cũng không khỏi bức xúc khi bị dư luận chỉ trích Ảnh: TL

Quay lại chuyện nghệ sĩ bị chỉ trích keo kiệt, nguyên nhân này xuất phát từ việc lâu nay, công chúng thường nghĩ nghệ sĩ là người dễ làm ra tiền, giàu có nên họ tự mặc định người của công chúng phải đóng tiền trăm triệu, tiền tỉ cho các dự án cộng đồng. Thế nhưng đúng như Quế Vân nói, “không có quy định nào bắt nghệ sĩ từ thiện tiền tỉ" và cũng không có quy định nào cho rằng cứ đóng góp ít hơn so với những đồng nghiệp khác là công chúng có quyền mang nghệ sĩ ra chỉ trích, nói những lời khó nghe. Trong bài viết bênh vực Đông Nhi, Tuấn Hưng cũng từng rất thẳng thắn về việc này: “Bản thân tôi lúc có mình làm nhiều, và cũng có lúc chỉ là chút tấm lòng có thể. Không có quy tắc nhất thiết một đại gia mỗi lần làm từ thiện thì phải tiền tỉ. Một nghệ sĩ khi ra mặt phải tiền trăm, còn người văn phòng hay những công việc khác thì bao nhiêu cũng được".

Cũng theo giọng ca Nắm lấy tay anh, nghệ sĩ dù có nổi tiếng, được yêu mến nhiều bao nhiêu thì họ cũng chỉ là một công dân như bao nhiêu công dân khác, chỉ khác là họ có thể kiếm tiền nhàn hơn một tí. “Nhưng mong các bạn hiểu chúng tôi cũng vất vả ít nhất hơn 15 tới 20 năm mới được như vậy. Em nó đã nói của ít lòng nhiều rồi”. Thực tế, để có được vị trí như hiện nay và để có được thu nhập cao, họ đã phải trải qua nhiều khó khăn, thậm chí là đánh đổi nhiều thứ. Vì vậy, khi một người nghệ sĩ nổi tiếng thực hiện một việc làm thiện nguyện, đừng nhìn vào số tiền mà hãy nhìn vào hành động, bởi “của cho không bằng cách cho".

Độc giả Thanh Niên cũng đã có những bàn luận, lên tiếng bênh vực các nghệ sĩ như Đông Nhi, Minh Tú trước câu chuyện họ bị dư luận chỉ trích vì từ thiện vài chục triệu. Một tài khoản viết: “Người ta quyên góp như vậy là quý lắm rồi, đáng thất vọng thay có những người không đóng góp được một xu nào mà chê bai đủ điều, đi làm gì có ích cho xã hội đi, bớt mồm miệng lại mà cho xã hội bình yên”. “Quyên góp là nằm ở cái tâm hướng thiện tình đồng bào, của ít lòng nhiều, đây là vấn đề không thể mang ra bàn luận mỉa mai một cách tiêu cực thiếu lịch sự như thế. Người ta vắt sức ra làm mới có thể quyên góp một chút ít giúp đỡ bà con miền Tây, thay vì ngồi đó phán thì bạn sao không góp ủng hộ chút ít đi”. “Tấm lòng của các bạn đóng góp cho xã hội lúc này là rất rất trân trọng rồi. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Mọi người đừng nói qua nói lại đau lòng lắm”, khán giả khác nêu quan điểm.