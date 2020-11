Nghệ sĩ gốc Việt lan tỏa sự tử tế thông qua nghệ thuật và ngôn từ

Nhật báo The Bakersfield Californian (Mỹ) đăng tải cuộc phỏng vấn nữ nghệ sĩ thị giác gốc Việt Aliza McCracken về quá trình tiếp cận và sáng tác nghệ thuật. Mở đầu bài viết, tờ báo ở California miêu tả Aliza McCracken trong buổi phỏng vấn trực tuyến: “Những tia nắng tràn vào phòng, Aliza McCracken xuất hiện với phong thái điềm tĩnh, một giọng nói ngọt ngào và khuôn mặt nhân hậu khiến người đối diện cảm thấy thoải mái”.

The Bakersfield Californian viết McCracken luôn hướng đến khía cạnh tươi sáng hơn của cuộc sống thông qua nghệ thuật và sự sáng tạo. Cô đã phát hành nhiều sách hội họa, trong đó cuốn đầu tiên mang tên The Dance of Love (tạm dịch: Vũ điệu của tình yêu) vào năm 1999. Ngoài tranh vẽ, nghệ sĩ lồng ghép nhiều câu thơ, dòng trích dẫn thấy thú vị. Từ thời điểm đó, niềm đam mê kết hợp tác phẩm nghệ thuật với kể chuyện trong Aliza McCracken nảy nở. “Trước tiên, hình ảnh xuất hiện trong đầu, sau đó tôi bắt tay vào vẽ. Khi tôi sáng tác, các hình ảnh giống như có một cuộc sống của riêng nó. Nó chỉ cho tôi hướng đi mà nó muốn”, cô bày tỏ.

Một số tác phẩm của nghệ sĩ gốc Việt Aliza McCracken Ảnh: alizamccracken.com

Trong cuốn The Art of Kindess (Nghệ thuật của sự tử tế) xuất bản hồi tháng 7, những hình ảnh được chọn đưa vào sách đều là những bông hoa rực rỡ. Qua đó, McCraken hy vọng sẽ xoa dịu nỗi đau của nhân sinh. "Đôi khi, thật khó để nhìn thấy vẻ đẹp trong cuộc sống hoặc cảm thấy sức mạnh bên trong, nhưng nó luôn ở đó, ngay cả khi con người không tin là như thế", nữ nghệ sĩ nói và lấy ví dụ về hoa sen, “hoa sen mọc từ bùn sâu nhưng vươn lên thành bông hoa đẹp”.

McCracken hy vọng giúp mọi người nhìn thấy những khoảnh khắc đẹp đẽ đó, dù có khi chỉ chớp nhoáng vì “lòng tốt nuôi dưỡng trái tim và tâm hồn con người. Văn học nghệ thuật là phương tiện thực sự tuyệt vời để nuôi dưỡng cảm giác bình yên trong nội tâm, hy vọng và sức khỏe ”. Các sáng tác của cô thường xoáy vào chủ đề về tình yêu, cuộc sống và hy vọng. Cùng với niềm đam mê hội họa, Aliza McCraken cũng ưu tiên những chia sẻ truyền cảm hứng sống tốt đẹp.