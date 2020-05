Nghệ sĩ Mỹ kêu gọi điều tra, xử nghiêm vụ người da màu bị cảnh sát ghì cổ chết

Ngành công nghiệp âm nhạc nước Mỹ kêu gọi chiến dịch ‘Blackout Tuesday’

Ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ đang phát động ngày thứ ba (2.6) tạm dừng mọi hoạt động nhằm tưởng nhớ đến George Floyd. Theo tạp chí Rolling Stone, nhiều công ty âm nhạc như Capitol Music Group, Warner Music Group và nghệ sĩ bắt đầu lan truyền thông điệp trên phương tiện truyền thông xã hội kêu gọi một ngày tạm dừng công việc, kết nối với cộng đồng như một bước hành động khẩn cấp thể hiện trách nhiệm với mọi người và khao khát thay đổi được bất công. Trong số những người nổi tiếng lan truyền thông điệp này, có sự tham gia của Ebro Darden, người làm chương trình Hot 97 morning show, Ebro in the Morning của đài phát thanh Hot 97 (thành phố New York). Ebro Darden chia sẻ: “Tất cả các chương trình của chúng tôi đều bị hủy”.