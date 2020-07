Nghệ sĩ trẻ 'thổi làn gió' jazz và thính phòng cho nhạc phim nổi tiếng

Sau 4 chương trình nhận được sự ủng hộ và yêu mến bởi khán giả yêu nhạc Hà Nội, LoudSound #5: Midnight in Saigon lần đầu tiên "gõ cửa" TP.HCM, tiếp tục đưa khán giả khám phá thế giới âm nhạc đậm chất jazz và thính phòng thông qua những bản soundtrack (nhạc phim) đến từ các bộ phim nổi tiếng như: Midnight in Paris, The Artist, La La Land... được biểu diễn bởi các nghệ sĩ trẻ Việt.

Chương trình thuộc dự án âm nhạc thính phòng LoudSound ra đời từ năm 2018 với mong muốn tạo cho những người yêu thích âm nhạc giao hưởng, thính phòng một không gian để khám phá thêm những nét đẹp của dòng nhạc vốn luôn kén người nghe. Mới lạ, hiện đại, phù hợp với giới trẻ , thoải mái và gần gũi là những gì dự án hướng đến.

Từ việc lựa chọn chất liệu âm nhạc, cho tới việc sử dụng các hiệu ứng hình ảnh và ánh sáng, dự án LoudSound muốn tạo ra "làn gió mới" thổi vào dòng chảy âm nhạc thính phòng đương đại Ảnh: BTC LoudSound

Chương trình LoudSound #5: Midnight in Saigon có sự tham gia của 7 nghệ sĩ trẻ đến từ Hà Nội: Lã Tuấn Cường (piano), Đỗ Ngọc Thảo My (violin), Khúc Văn Khoa (viola), Trần Hồng Nhung (cello), Ngô Toàn Thắng (contrabass), Hà Đình Huy (trống), Bùi Hoàng An (saxophone). Họ đều là những nghệ sĩ có kinh nghiệm biểu diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam, Dàn nhạc Sun Symphony Orchestra....

BTC LoudSound mong muốn chương trình trở thành nơi kết nối những tâm hồn đồng điệu qua chuyến phiêu lưu bằng âm nhạc và hình ảnh Ảnh: BTC LoudSound

Với chủ đề Midnight in Saigon, chương trình muốn được khám phá nguồn cảm hứng “đêm của Sài Gòn”, với những giai điệu jazz phóng khoáng, bay bổng như ước mơ của những nghệ sĩ trẻ, đồng thời cũng sống động như những âm thanh của Sài Gòn khi màn đêm buông xuống. LoudSound #5: Midnight in Saigon sẽ diễn ra vào ngày 14 và 15.8 tại Nhà hát VOH (Q.1, TP.HCM).