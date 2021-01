Nghệ sĩ Úc triển lãm tác phẩm sáng tạo từ 'bãi mìn' hẹn hò trực tuyến

Nghệ sĩ Úc Carla Adams mở cuộc triển lãm có tên Sorry I was/am too much (tạm dịch: Xin lỗi tôi đã/đang quá nhiều), trưng bày các bức tranh, tác phẩm điêu khắc và tác phẩm nghệ thuật sắp đặt xoay quanh trải nghiệm hẹn hò trực tuyến và cảm giác trở thành phụ nữ của thời đại số. Cuộc triển lãm được tổ chức tại Phòng trưng bày nghệ thuật Tây Úc - phòng trưng bày nghệ thuật công cộng thuộc Trung tâm Văn hóa ở thành phố Perth, gần bảo tàng và thư viện bang Tây Úc.