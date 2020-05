Nghệ sĩ Việt hướng về quê hương

Trên mạng xã hội Facebook, nhà thơ Trương Anh Tú (Đức) vừa giới thiệu bản thu âm mới ca khúc Trái tim Việt Nam do anh sáng tác, được nhạc sĩ Nguyễn Phú Quốc phối khí, Mạnh Đình Quý thể hiện. Trong ca khúc có những câu hát: “Hãy nghe Hoàng Sa nói - từ ngàn năm giống nòi/Hãy nghe Trường Sa nói - từ trái tim Việt Nam ”. Trương Anh Tú chia sẻ: “Tuần trước, khi nghe tin Trung Quốc có hành động khiêu khích tại Biển Đông, tôi cùng ca sĩ Mạnh Đình Quý (trước công tác tại Đoàn Ca múa nhạc Hải Phòng, nay đang sinh sống tại Đức - PV) đã bàn với nhau thu âm luôn ca khúc như một thông điệp hướng về Tổ quốc”. Trong khoảng thời gian này, Trương Anh Tú vẫn sáng tác song hành nhạc và thơ. Anh vừa giới thiệu tới độc giả 2 bài thơ mới Hoa ban mai và Mẹ bên mộ liệt sĩ. Một số bài thơ mới của anh cũng sắp ra mắt trong tập thơ in chung Biển bắt đầu từ sóng xuất bản tại Việt Nam. “Với tôi, sáng tác luôn là một nhu cầu tự thân, để thể hiện cảm xúc, để gửi gắm những thông điệp. Mặt khác, sáng tác cũng là một yêu cầu của cuộc sống. Ở đó, người sáng tác phải thể hiện cảm nhận, phải “sống” cuộc sống mà chính đời sống đòi hỏi, có ích cho cộng đồng, cho nghệ thuật và cái đẹp được tỏa sáng”, Trương Anh Tú bộc bạch.

Thời gian này, những ai theo dõi fanpage của nghệ sĩ piano Trà Nguyễn (Nguyễn Bích Trà, đang ở Hồng Kông) đều thấy cô giới thiệu, chia sẻ những bài viết về chuyện tự học của mình, mà cô hy vọng sẽ giúp ích cho sinh viên piano ở Việt Nam. Đó là những bài viết động viên sinh viên, chia sẻ về các điểm chuẩn cho sự chuyên nghiệp, là môi trường âm thanh cần có để luyện tập chuyên nghiệp, hay cách cân bằng năng lượng riêng của mình tạo ra âm thanh trên đàn piano để không là bản sao của người khác...

Chất liệu âm nhạc dân tộc còn được nhiều nghệ sĩ khác khai thác. Tại Mỹ, tạp chí Classical guitar vừa qua đăng tải bài viết giới thiệu album Stay, My Beloved (Người ơi, người ở đừng về) - album đầu tay của nghệ sĩ guitar Trần Tuấn An, cùng nhiều lời ngợi khen. Nghệ sĩ được Tổ chức Austin Classical Guitar (Mỹ) đánh giá là “kỳ tài guitar của Việt Nam” này đã quyết định lựa chọn toàn bộ những tác phẩm âm nhạc Việt Nam (do nhạc sĩ Việt Nam trong và ngoài nước sáng tác, cùng những bản chuyển soạn từ dân ca Việt) để giới thiệu trong album do Hãng Frameworks Records (Sony/The Orchard) phát hành khắp thế giới. Trong hầu hết những lần biểu diễn tại Mỹ hay nhiều quốc gia trên thế giới, anh đều chơi các tác phẩm Việt Nam. Trần Tuấn An kể khán giả luôn chào đón nồng nhiệt và muốn được nghe nhiều hơn những bản nhạc Việt. “Album đầu tay gồm hoàn toàn những tác phẩm Việt Nam là điều ý nghĩa nhất với tôi”, Trần Tuấn An chia sẻ.