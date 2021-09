Ngô Thanh Vân công khai người yêu kém 11 tuổi Huy Trần và dồn sức đóng phim Hollywood mới

Dù trước đó có nhiều đồn đoán về chuyện tình yêu suốt 1 năm nay, nhưng cả Ngô Thanh Vân lẫn người mẫu - CEO Huy Trần vẫn không lên tiếng. Cho đến sáng nay 24.9, cả hai mới chính thức xác nhận hẹn hò và nhắn gửi lời cảm ơn đến khán giả đã chúc phúc cho tình yêu của mình.

Ngô Thanh Vân viết: "Cảm ơn mọi người vì những điều dễ thương nhé". CEO Huy Trần cũng có dòng trạng thái tương tự: "Cảm ơn những lời chúc mừng của các bạn". Trước đó, Ngô Thanh Vân đã đăng loạt ảnh tình tứ, rõ nét diện mạo bạn trai Huy Trần với công chúng; và chàng Việt kiều Đức cũng lần đầu công khai loạt khoảnh khắc đẹp cùng Ngô Thanh Vân tại Na Uy - quê hương thứ hai của Ngô Thanh Vân khi cô sang đây sinh sống từ năm 12 tuổi cho tới trưởng thành mới trở về Việt Nam theo đuổi nghệ thuật

Những bức ảnh đơn sắc nhưng đậm màu ngôn tình ở châu Âu của Ngô Thanh Vân và Huy Trần Ảnh: NSCC

Loạt ảnh Ngô Thanh Vân và Huy Trần đăng tải là những khoảnh khắc giản dị của cuộc sống thường ngày của một cặp đôi nhưng không kém phần hạnh phúc, khi cả hai luôn cười tươi sáng bừng cả bức ảnh đen trắng. Ngoài công việc kinh doanh thời trang, Huy Trần còn là CEO của một nhà hàng ở Q.1, TP.HCM và tài nghệ nấu ăn không thua kém đầu bếp nào. Trước đó, Huy Trần từng "gây sốt" về ngoại hình khi tham gia chương trình truyền hình Người ấy là ai, đóng nhiều MV của các ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam như Đức Phúc , Hiền Hồ...

Trước thời gian giãn cách ở Việt Nam, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã lên đường du lịch nhiều nước ở châu Âu; và do dịch bùng phát lần thứ 4 ở Việt Nam nên cả hai đi suốt từ tháng 4 đến nay chưa về lại. Trong thời gian này, Ngô Thanh Vân ngoài tận hưởng hạnh phúc riêng ở tuổi 42 với tình trẻ kém 11 tuổi, “đả nữ” còn dồn sức cho dự án phim quốc tế mới.

Chân dung người yêu Huy Trần của Ngô Thanh Vân Ảnh: NSCC

Hiện Ngô Thanh Vân đang tập luyện võ thuật gắt gao đến mức bầm tím cả tay chân để chuẩn bị tham gia bom tấn HollywoodThe Old Guard 2 (Những chiến binh bất tử 2). Trước đó, nữ diễn viên đã xuất hiện và để lại nhiều ấn tượng trong phần 1 của bom tấn hành động này, sánh vai chiến đấu cùng minh tinh Charlize Theron. Nhân vật Quỳnh của Ngô Thanh Vân dù có thời lượng xuất hiện không nhiều nhưng hứng chịu số phận bi đát, khiến khán giả xót thương.

Nhân vật Quỳnh trong nguyên tác truyện tranh ra mắt năm 2017 có tên Noriko - là người tình của Andy (minh tinh Charlize Theron đóng). Quỳnh phải hứng chịu một số phận thảm khốc khi bị bắt nhốt vào quan tài sắt và bị vứt xuống biển. Cô liên tục chết đi sống lại dưới đáy biển trong nhiều thế kỷ, khiến khán giả phải ám ảnh. Cái kết của The Old Guard phần 1 bất ngờ hé lộ Quỳnh đã thoát được sự hành hình tàn bạo ấy và bất ngờ xuất hiện trở lại, chưa rõ mưu đồ tiếp theo nên càng khiến khán giả tò mò về sự xuất hiện của cô trong phần 2.

Quỳnh (Ngô Thanh Vân) xuất hiện trở lại sau hàng trăm năm bị tra tấn ở cuối phim The Old Guard để tiếp tục đóng những cảnh hành động bên minh tinh Charlize Theron Ảnh: NSCC

Ra mắt năm 2020, The Old Guard khiến khán giả Việt "nở mày nở mặt" trước sự xuất hiện của “đả nữ” Ngô Thanh Vân với vai diễn là một nữ chiến binh tên Quỳnh gây ấn tượng cho khán giả quốc tế. Hồi tháng 7 vừa qua, trang Variety đưa tin The Old Guard 2 đã hoàn thành kịch bản và sẽ chính thức khởi quay vào đầu năm 2022. Ngay sau đó, Ngô Thanh Vân đã hào hứng đăng tải status trên mạng xã hội cho biết cô sẽ quay lại với phần phim này.

Mới đây, "đả nữ" còn đăng tải hình ảnh của mình trong The Old Guard 1 khiến người hâm mộ càng chờ đợi phần phim mới. Nhiều khán giả hy vọng sẽ thấy Ngô Thanh Vân trong phần 2 với vai trò quan trọng hơn khi nhân vật Quỳnh trỗi dậy cùng sự thù hận do đồng đội - người yêu Andy đã không giải cứu cô suốt 500 năm mắc kẹt trong quan tài dưới đáy biển. The Old Guard 2 do Gina Prince - Bythewood đạo diễn, quy tụ dàn sao đa quốc tịch như: Chiwetel Ejiofor, Marwan Kenzari, Matthias Schoenaerts, Luca Marinelli, KiKi Layne…