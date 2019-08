Ngọc Sơn lần đầu lên tiếng về bộ ảnh cưới kỳ lạ

Khi biết Ngọc Sơn chỉ "kết hôn" trong MV, fan bày tỏ nuối tiếc và mong anh sớm yên bề gia thất ở độ tuổi không còn trẻ. Giọng ca Lòng mẹ từng bày tỏ: "Nhiều năm qua, chuyện tình yêu của tôi luôn khiến đại gia đình bận lòng và tôi luôn cảm thấy áy náy về chuyện đó. Tôi khẳng định mình không hề có ý định cô đơn cả đời dù bên cạnh đã có đại gia đình, có người thân, bạn bè và các em học trò. Tôi luôn mở lòng với những người xung quanh, bất kể thân phận hay hoàn cảnh, chỉ là duyên vẫn chưa tới nên đã khiến mọi người đợi lâu. Bản thân tôi cũng không có bất kỳ một hình mẫu lý tưởng nào cả, chỉ cần có sự rung động, đồng cảm của 2 tâm hồn và đủ duyên phận để bên nhau dài lâu mà thôi".

Giải đáp câu hỏi có ý định sẽ lập gia đình trong tương lai hay không, nam ca sĩ Hỡi người tình tâm sự: "Tôi biết không thể lấy lý do say mê với âm nhạc và dành nhiều tình cảm cho đại gia đình để trì hoãn cho chuyện chung thân đại sự. Mẹ tôi dù hiểu được sự say mê nghệ thuật của con và những mối dây liên kết mạnh mẽ giữa tôi và đại gia đình trong suốt những năm tháng qua nhưng cũng vẫn mong muốn tôi có một gia đình nhỏ của riêng mình. Tôi nghĩ rằng mình không nên để mẹ buồn nữa và sẽ mở lòng nhiều hơn. Duyên phận là do trời định. Nếu như người ấy xuất hiện, tôi sẵn sàng san sẻ thời gian cho âm nhạc, không vùi đầu vào công việc nữa để dành cho người ấy sự quan tâm xứng đáng. Cuối cùng, tôi khẳng định, nếu như gặp gỡ ai đó có duyên, có quyết định gắn bó tôi sẽ làm đám cưới , sẽ có một cuộc hôn nhân chứ không thể chỉ đơn giản bên nhau".