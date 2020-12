Ngôi sao đóng nhân vật kinh điển trong 'Star Wars' qua đời ở tuổi 75

Báo chí quốc tế đồng loạt cho hay nam diễn viên người Anh Jeremy Bulloch từng đóng trong loạt phim Star Wars đã qua đời ở tuổi 75 do nhiều bệnh diễn biến phức tạp cũng như nhiều năm sống chung với bệnh Parkinson. Phía đại diện nam nghệ sĩ xác nhận thông tin trên. Ông trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện St George ở quận Tooting (Anh).

Người đại diện nam diễn viên quá cố cho biết: "Ông ấy ra đi trong sự bình yên tại bệnh viện, có gia đình quây quần trước giờ lâm chung. Ông đã có một sự nghiệp huy hoàng trải dài trong suốt 45 năm qua". Nam nghệ sĩ quá cố có một đời vợ, 3 người con và 10 đứa cháu nội và tất cả đều dành rất nhiều tình thương cho ông.

Vai diễn giúp cho nam diễn viên người Anh tạo dấu ấn với khán giả nhiều thế hệ đó là Boba Fett, một thợ săn tiền thưởng khét tiếng trong rất nhiều phim của "vũ trụ" Star Wars. Boba Fett được George Lucas sáng tạo trong những phần phim đầu tiên của Star Wars, sau đó nhân vật này xuất hiện trong rất nhiều phần phim khác.

Bên cạnh thế giới phim Star Wars, nam nghệ sĩ sinh năm 1945 còn được biết đến qua nhiều dự án phim ảnh khác như phim The Spy Who Loved Me (1977), loạt phim truyền hình Doctor Who (1965 - 1974), phim Summer Holiday (1963).