Người đẹp đồng giới đăng quang Miss Universe Philippines 2021

Trước khi đăng quang Miss Universe Philippines 2021, Beatrice Luigi Gomez cũng được đánh giá cao khi thắng hai giải thưởng phụ tại cuộc thi là Best in Swimsuit (Người đẹp biển) và Best in Evening Gown (Người đẹp dạ hội). Cô sẽ đại diện quê nhà Philippines tham dự đấu trường Miss Universe lần thứ 70 tổ chức ở Eilat (Israel) vào tháng 12 tới.