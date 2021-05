Miss Universe: Những thí sinh đặc biệt gây ấn tượng

Trong phần thi trang phục dân tộc diễn ra hôm 14.5 (giờ Việt Nam), Ma Thuzar Wint Lwin diện thiết kế truyền thống của dân tộc Chin (Myanmar) do cộng đồng người Myanmar ở Mỹ hỗ trợ. Dù gặp sự cố ngoài ý muốn, mỹ nhân 22 tuổi vẫn tự tin trình diễn và giơ cao thông điệp "Pray for Myanmar" (tạm dịch: Cầu nguyện cho Myanmar). Trò chuyện với The New York Times, Ma Thuzar Wint Lwin cho biết bản thân rất sợ hãi nhưng quyết tâm đến với Miss Universe để kêu gọi sự chú ý quốc tế dành cho quê nhà. Tuy vậy, cô cũng không biết mình sẽ đi về đâu, có thuận lợi trở về Myanmar sau khi cuộc thi kết thúc hay không.