Miss Universe: Khánh Vân dừng chân ở top 21

Trong phần phỏng vấn kín với giám khảo Miss Universe, Khánh Vân diện trang phục có hoạ tiết do các em nhỏ ở ngôi nhà One Body Village (OBV) tự tay vẽ. Đây là trung tâm hỗ trợ, bảo vệ trẻ em từng bị xâm hại tình dục do chính Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 làm đại sứ. Dự án tâm huyết của Khánh Vân nhận được lời khen, sự đồng cảm từ nhiều khán giả.

ẢNH: INSTAGRAM NV