Người đẹp Lê Y Lan: Vai Tiên trong ‘Da 5 Bloods’ là kỷ niệm để đời

* Cơ duyên nào đưa chị đến với vai Tiên trong bộ phim Da 5 Bloods (5 chiến hữu) của đạo diễn từng đoạt giải Oscar - Spike Lee?

Tôi từng có thời gian cộng tác khá lâu trong vai trò make-up (hóa trang) cho một công ty casting (tuyển diễn viên). Đến một ngày, họ động viên tôi nộp hồ sơ để casting. Và tới khi họ cần tuyển diễn viên từ tầm tuổi 45-60 cho vai Tiên - nhân tình của một cựu chiến binh Mỹ trong phim Da 5 Bloods (5 chiến hữu), tôi đã được gọi lên để thử vai. Tôi phải vượt qua 3 vòng casting cho vai diễn này (1 vòng do người Việt cast về hình dáng, 2 vòng do người Thái cast về đài từ xem phát âm có tròn trịa không, nói tiếng Anh có chuẩn không, rồi chụp hình toàn thân và chân dung). Phải đến vòng thứ 4 do đạo diễn Spike Lee trực tiếp sang Việt Nam tuyển chọn thì tôi mới chính thức được nhận vai.

* Buổi casting với đạo diễn Spike Lee đó đã diễn ra thế nào?

- Đạo diễn Spike Lee vô cùng thân thiện, tuy nhiên ông rất kỹ trong việc thử vai. Một chiếc camera được đưa tới trước mặt tôi, lấy cận khuôn mặt tôi để thấy rõ được từng nét biểu cảm. Với mỗi lời thoại, tôi được yêu cầu diễn với 3, 4 hoặc 5 sắc thái, càng nhiều càng tốt để ông xem tôi sáng tạo ra sao. Đạo diễn đã hỏi tôi cỡ 20 câu thoại và buổi casting đó đã kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Khó vô cùng vì đạo diễn không cho phép tôi nhúc nhích, chỉ được thể hiện diễn xuất mỗi khuôn mặt. Ông ấy cũng không cho tôi quay trái hay quay phải, bắt buộc phải nhìn thẳng vào ống kính để ông ấy có thể quan sát kỹ nét biểu cảm của tôi ra sao... Ông cũng không cho có diễn viên khác đóng cùng tôi để tương tác lấy cảm hứng. Chỉ có một người phụ trách cầm một tờ kịch bản, và tôi cũng được cầm một tờ có mấy chục dòng thoại như vậy. Người đó sẽ đọc từng câu thoại lên để tôi tự diễn. Trong lần casting đó, tôi thích vô cùng, đặc biệt là cách họ khơi gợi cảm xúc cho tôi. Và điều thuyết phục tôi nhất là tính chuyên nghiệp.

* Việc hóa thân vào vai Tiên đối với chị có khó khăn lắm không?

* Chị đánh giá ra sao về vai Tiên trong phim?

- Trước hết, tôi rất thích vai này vì Tiên còn là tên của mẹ tôi. Nhân vật này có số phận cay nghiệt, có đất diễn đẹp, có sự lẳng lơ. Có thể nói Tiên là điểm xâu chuỗi giữa các nhân vật chính đều là đàn ông, là các cựu binh Mỹ da màu trong phim.

Việc Tiên không chịu thừa nhận Michon là con gái giữa cô với cựu binh Mỹ Otis (Clark Peter đóng) là bởi cô không muốn cuộc sống của cả ba người bị xáo trộn. Hơi tiếc là phim này khi chiếu trên Netflix đã bị cắt một vài phân đoạn của Tiên, trong đó có đoạn cô ấy nói với Otis rằng: “You have your life. I have mine. I don’t need anything about you.” (Anh có cuộc đời của anh, em có cuộc đời của em. Em không có đòi hỏi gì ở anh cả). Vì vậy Tiên nhất định không chịu xác nhận công khai. Tiên không muốn nói ra sự thật để con mình được sống thanh thản. Tôi thấy cách xử lý về nhân vật Tiên như vậy là hợp lý, vì với thân phận cũ của Tiên xuất thân là một gái làng chơi, dù nay đã trở thành một doanh nhân thành đạt , thì việc cô xử lý cuộc sống riêng cũng có thể hơi khác người thông thường. Phụ nữ không phải lúc nào cũng nói ra những gì họ nghĩ.