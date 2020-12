'Người dơi' Christian Bale chính thức đối đầu Chris Hemsworth trong 'Thor: Love and Thunder'

Gorr the God Butcher, hay gọi tắt là Gorr, xuất hiện lần đầu tiên trong truyện tranh về Thần Sấm tháng 1.2013, có một quá khứ khổ đau. Gã xuất thân từ một hành tinh không ai biết tới, để rồi trong một cơn tai ương, khi gia đình hắn thoi thóp, bao gồm cả người vợ đang mang thai, hắn cứ nghĩ ngoài kia sẽ không có vị thần nào đủ sức giúp hắn. Nhưng khi cơn biến động qua đi, hắn phát hiện ra một sự thật: các vị thần vẫn ung dung tồn tại, không màng đến nỗi đau của hắn. Cuối cùng, Gorr lên kế hoạch giết sạch các vị thần. Theo như nguyên tác truyện tranh, cuộc thanh trừng của Gorr nhắm đến các "bề trên" đã khiến hắn chạm trán với Thor, và may thay, Thor được cứu sống. Trong thông tin mới đây của Fox News, tài tử Christian Bale sẽ hóa thân thành Gorr trong "vũ trụ điện ảnh " Marvel, đối đầu Thor do tài tử Chris Hemsworth đóng.

Không chỉ nhân vật phản diện nay đã xuất hiện, Thor: Love and Thunder còn hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều điều bất ngờ khi nhân vật Thor nữ đầu tiên sẽ xuất hiện là Jane Foster (Natalie Portman đóng). Còn tài tử Chris Pratt, người đóng vai Peter Quill/Star Lord trong series Vệ binh dải ngân hà, tiếp tục xuất hiện trong Thor: Love and Thunder. Không dừng lại ở đó, đạo diễn Taika Waititi cũng sẽ sắm một vai trong phim, nhưng Fox News không tiết lộ vai diễn của ông là gì.

Dưới sự nhào nặn của đạo diễn Taika Waititi, Thor: Ragnarok thu về tổng số tiền phòng vé trên 854 triệu USD toàn cầu, riêng tại thị trường Bắc Mỹ là trên 315 triệu USD, nhận được khen ngợi của các nhà phê bình phim về mặt chất lượng nếu so trong cả dòng phim về Thần Sấm.

Việc các nhà làm phim chọn Christian Bale ở vai diễn phản diện trong Thor: Love and Thunder hứa hẹn mang đến nhiều thú vị cho khán giả bởi "tắc kè hoa" trong làng diễn xuất ở Hollywood này vài thập niên qua đã mang đến cho khán giả thế giới những vai diễn chất lượng như trong The Machinist, The Dark Knight, The Fighter, The Big Short, American Hustle... Trong suốt sự nghiệp của mình, Christian Bale từng mang về nhà các giải thưởng phim ảnh danh giá như Oscar, Quả cầu vàng, BAFTA... Thor: Love and Thunder dự kiến xuất xưởng ngày 6.5.2022.