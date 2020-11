Tài tử Chris Pratt chính thức tham gia 'Thor: Love and Thunder'

Mới đây, tạp chí Hollywood Reporter xác nhận tài tử Chris Pratt, người đóng vai Peter Quill/Star Lord trong loạt phim Guardians of the Galaxy (Vệ binh dải ngân hà) sẽ xuất hiện trong phần thứ 4 của loạt phim về Thần Sấm là Thor: Love and Thunder (Thor 4). Đây là tác phẩm do nam đạo diễn Taika Waititi chỉ đạo , ông cũng là người lèo lái phần 3 của series là Thor: Ragnarok, tổng doanh thu phòng vé của phim gần 854 triệu USD toàn cầu và nhận được nhiều lời khen về mặt chất lượng.

Như các trang tin nước ngoài nhấn mạnh, việc nhân vật của tài tử Chris Pratt xuất hiện trong Thor: Love and Thunder thực ra đã được các nhà làm phim báo trước cách đây hơn một năm qua bom tấn tỉ USD Avengers: Endgame của anh em đạo diễn nhà Russo. Ở cuối phim Avengers: Endgame, nhân vật Thor gia nhập biệt đội Vệ binh dải ngân hà để chu du vào vũ trụ. Hiện lịch xuất xưởng của dự án đã được ấn định là ngày 11.2.2022.

Dự án Thor: Love and Thunder, nếu xét về mốc thời gian dự kiến xảy ra trong "vũ trụ điện ảnh " Marvel, nhiều khả năng sẽ diễn ra sớm hơn dự án Guardians of the Galaxy Vol. 3. Do phần 3 của loạt phim Vệ binh dải ngân hà vẫn chưa có ngày ra mắt cụ thể. Rất thú vị đó là Disney/Marvel để cho hai thế giới phim trong Thor và Guardians of the Galaxy giao nhau, theo nhận xét của trang tin Slashfilm.com. Vẫn chưa rõ nhân vật của Chris Pratt sẽ đóng vai trò quan trọng tới đâu trong Thor 4, nhưng dù sao cùng với sự góp mặt của tài tử Christian Bale và nhiều ngôi sao đình đám, quen thuộc, điều này khiến cho những tác phẩm trong dự án sắp tới đáng mong đợi đối với người hâm mộ.