Tài tử Christian Bale đã đến Úc để quay 'Thor: Love and Thunder'

Theo Screenrant ngày 29.10, bom tấn Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Shang-Chi và huyền thoại mười chiếc nhẫn) của đạo diễn Destin Daniel Cretton đã hoàn thành toàn bộ quá trình ghi hình ở Úc. Nam diễn viên gốc Trung Quốc Lưu Tư Mộ, người đóng vai chính siêu anh hùng gốc Á Shang-Chi trong phim này cùng đạo diễn xác nhận thông tin trên qua tài khoản mạng xã hội. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên quá trình ghi hình dự án bị ảnh hưởng. Theo MSM, quá trình quay phim ngưng từ tháng 3, đến tháng 7 thì khởi động lại và đến tận bây giờ mới hoàn thành. Tác phẩm này của "nhà Chuột" chiêu mộ dàn sao gốc Á như Lưu Tư Mộ, Lương Triều Vỹ, Awkwafina. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dự kiến xuất xưởng vào ngày 9.7.2021.