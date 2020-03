Người Hàn chuộng xem phim trong xe hơi mùa dịch Covid-19

Những bộ phim Hàn Quốc sẽ ra mắt trên Netflix trong thời gian tới, gồm: Hoạt động ngoại khóa, Rugal, It’s okay to not be okay, Quân vương bất diệt, Thần tượng gặp fan, Nữ y tá can trường, Thế giới ma quái, Giờ săn đã điểm…