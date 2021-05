Người tình nguyện viên thầm lặng

Khởi đầu chỉ với việc dùng mạng xã hội như một nơi để chia sẻ những câu chuyện về gia đình và cuộc sống, với những bức vẽ sáng tạo bằng màu nước của ông Chan cùng những bài viết đầy tình cảm của bà Marina, tài khoản Instagram Drawings for My Grandchildren của ông Chan Jae Lee và bà Kyong Ja-an (hiện ở Brazil) nhận được sự yêu mến rộng rãi và đến nay đã thu hút được 412.000 lượt theo dõi, được các kênh quốc tế BBC, NBC và The Guardian quan tâm khen ngợi.