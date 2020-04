Người yêu và loạt bạn gái hot girl tin đồn của ca sĩ thác loạn La Chí Tường

Năm 2002, chàng “Lương Sơn Bá” có tin đồn hẹn hò với nữ MC Nhật - Đài Makiyo nhưng anh chưa bao giờ thừa nhận. Nhiều năm sau, Âu Hán Thành - bạn thân và từng là thành viên chung ban nhạc Four Best Born (Tứ Đại Thiên Vương) với La Chí Tường, đã úp mở rằng anh từng có ý định tự sát vì bị “anh em chí cốt” cướp bạn gái. Lúc bấy giờ, dư luận đều cho rằng nhân vật phản diện trong lùm xùm này chính là ngôi sao họ La và nữ chính là Makiyo. La Chí Tường sau khi được bạn thân nhờ vả chăm sóc người yêu đã “nẫng” luôn cô gái. Anh và Makiyo bị đồn thổi là bên nhau chỉ được 2 năm do cô cảm thấy anh kiểm soát quá mức

ẢNH: WEIBO NV