'Ngụy Anh Lạc' Ngô Cẩn Ngôn bất ngờ gửi lời chào khán giả Việt Nam

Rũ bỏ hình tượng cổ trang quen thuộc trong Diên Hi công lược hay Hạo Lan truyện, Ngô Cẩn Ngôn hóa thân thành cô gái năng động, dễ thương trong You are my answer (tựa Việt: Cặp đôi oan gia). Mới đây, nhân dịp phim này sắp khởi chiếu tại Việt Nam, nữ diễn viên sinh năm 1990 đã hào hứng gửi lời chào đến khán giả truyền hình và hi vọng Cặp đôi oan gia sẽ nhận được sự yêu mến từ người xem. Bên cạnh Ngô Cẩn Ngôn, bạn diễn của cô trong phim là tài tử Quách Hiểu Đông cũng gửi lời chào đến fan Việt và kêu gọi mọi người ủng hộ tác phẩm mới cũng như vai diễn Chu Viễn của anh.

Ngô Cẩn Ngôn trẻ trung, tươi sáng trong tạo hình hện đại ẢNH: MANGO ENTERTAINMENT

Với vẻ ngoài dễ thương cùng phong cách năng động, trẻ trung, Ngô Cẩn Ngôn không tốn quá nhiều công sức thoát khỏi hình ảnh trong 2 tác phẩm cổ trang trước đó để vào vai nhà văn trẻ Bạch Tiểu Lộc trong phim mới. Nhân vật của nữ diễn viên 29 tuổi ghi điểm bằng hình ảnh tươi trẻ, giản dị với trang phục quần jeans, áo phông đơn giản. Không chỉ trông lạ lẫm hơn các tác phẩm trước, tạo hình hiện đại của sao phim Diên Hi công lược còn được dân mạng xứ Trung đánh giá cao hơn diện mạo khi đóng phim cổ trang.

Cặp đôi oan gia là câu chuyện xoay quanh Bạch Tiểu Lộc (Ngô Cẩn Ngôn thủ vai) - một cô gái tinh nghịch, năng nổ nhưng có phần ngọt ngào và Chu Viễn (Quách Hiểu Đông thủ vai) - một “ông chú” cảnh sát nam tính, điềm đạm. Ngay trong lần đầu gặp gỡ, Tiểu Lộc đã gây rắc rối, suýt làm hỏng chuyên án bắt trùm ma túy của “chú cảnh sát”. Tiếp đó, cô vô tình dính líu đến một số vụ án khiến hai người liên tục phải “đụng độ” nhau. Vốn tưởng là “oan gia” nhưng sau nhiều sóng gió họ đã nhận ra mình chính là một nửa của đối phương, là mảnh ghép còn thiếu của nhau. Phim mới của nàng Ngụy Anh Lạc pha trộn giữa thể loại tình cảm lãng mạn với điều tra hình sự, đem đến cho người xem những tình huống nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng không kém phần kịch tính, gay cấn.

Dù cách nhau 15 tuổi, Quách Hiểu Đông và Ngô Cẩn Ngôn vẫn "đốn tim" người xem với chuyện tình "chú cháu" ngọt ngào ẢNH: MANGO ENTERTAINMENT

Được biết, dù có tính cách hoàn toàn khác biệt và khoảng cách tuổi tác đáng kể nhưng trong quá trình quay phim Ngô Cẩn Ngôn và Quách Hiểu Đông luôn cố gắng hết sức để thể hiện nhân vật của mình một cách tròn trịa nhất đồng thời tương tác tốt với bạn diễn. Ngoài cặp nhân vật chính, bộ phim còn có sự tham gia của nhiều diễn viên như: Triệu Thuận Nhiên, Tôn Gia Tuấn, Triệu Dư Hy, Phan Thời Thất… Hai tháng kể từ khi được giới thiệu đến khán giả quê nhà, Cặp đôi oan gia sắp xuất hiện trên màn ảnh nhỏ Việt Nam, điều này khiến hai diễn viên chính không khỏi phấn khích, hạnh phúc và hi vọng “đứa con tinh thần” mới của mình sẽ được khán giả Việt đón nhận nhiệt tình. Cặp đôi oan gia chính phát sóng lúc 17 giờ (thứ 2 đến thứ 6) trên HTV7, bắt đầu từ ngày 14.11 tới.

Tên tuổi của Ngô Cẩn Ngôn nổi đình nổi đám nhờ vai diễn trong Diên Hi công lược năm 2018 ẢNH: IQIYI

So với nam chính Quách Hiểu Đông, nữ chính Ngô Cẩn Ngôn là cái tên thân thuộc hơn với khán giả Việt Nam. Nghệ sĩ sinh năm 1990 từng nổi lên như một hiện tượng truyền hình của năm 2018 với vai Ngụy Anh Lạc trong “bom tấn” cổ trang Diên Hi công lược của biên kịch Vu Chính. Vai diễn lém lỉnh, tinh nghịch và thông minh cùng nhan sắc “đẹp lạ” của mỹ nhân họ Ngô nhanh chóng giúp cô trở thành tên tuổi nổi tiếng tại Hoa ngữ và được truyền thông săn đón nhiệt tình. Sau thành công vang dội của Diên Hi công lược, Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục được Vu Chính “o bế” trong dự án cổ trang Hạo Lan truyện và ngày càng được khen ngợi về diễn xuất.