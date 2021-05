Nguyễn Ngọc Hạnh - một lối rẽ vào thơ…

Cuối tháng 4, Trần Việt Văn với tác phẩm Thưởng thức đã đoạt giải nhất (First Prize) thể loại Thức ăn đường phố (Street food) của cuộc thi ảnh quốc tế uy tín Pink Lady Food Photographer of the Year được tổ chức thường niên tại Anh.