Nguyễn Tư Nghiêm tranh và đời

Sinh thời, Nguyễn Tư Nghiêm mong muốn “nếu bây giờ in sách, tôi chỉ cần in tranh, không cần in chữ”. Nếu như vậy, người xem chỉ biết đến tranh Nguyễn Tư Nghiêm mà chưa biết đến cuộc đời nghệ thuật của ông. Quang Việt đã cho bạn đọc biết về Nguyễn Tư Nghiêm qua những khoảnh khắc và qua những góc nhìn. Đó là nội dung 2 cuộc trò chuyện của Quang Việt với Nguyễn Tư Nghiêm, vào năm 1999 và năm 2003. Thêm vào đó, phần chú dẫn về tiểu sử tuy ngắn gọn song cũng rất cụ thể những thông tin về quê hương, gia đình, đời riêng... của danh họa qua biên niên các năm.