Nhà ga Union, nơi cùng diễn ra lễ trao giải Oscar 2021, trông ra sao?

Một nhà sản xuất nằm trong ban tổ chức Oscar lý giải về việc chọn nhà ga Union để làm nơi trao giải là vì nơi này năm xưa từng là phim trường của nhiều bộ phim như Union Station (1950), To Live and Die in L.A. (1985), phim kinh điển Blade Runner (1984) và có cả The Dark Knight Rises (2012).

Giải Oscar 2021 chứng kiến sự lên ngôi của phim chiếu mạng. Mank, bộ phim đen trắng của đạo diễn David Fincher nhận tổng cộng 10 đề cử, bao gồm Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc. 6 tác phẩm bao gồm Minari , Nomadland, Sound of Metal, The Trial of the Chicago 7, Judas and the Black Messiah và The Father đồng hạng với tổng cộng 6 đề cử.