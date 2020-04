Nhà văn cựu binh Mỹ Wayne Karlin chia sẻ kỷ niệm với Việt Nam

Ảnh chưa đẹp nhưng tình người đẹp

Wayne Karlin - nhà văn cựu binh Mỹ quen thuộc qua nhiều tác phẩm viết về chiến tranh Việt Nam vừa chia sẻ nhiều hình ảnh tư liệu quý giá trong cuộc gặp lịch sử mùa hè năm 1988 tại Boston, Mỹ giữa các nhà văn Việt Nam và các nhà văn cựu binh Mỹ.

Trong tấm hình, có một số nhà văn Việt Nam như Nguyễn Quang Sáng, Nguyễn Khải, Lê Lựu… đã được mời sang tham gia gặp gỡ nhóm các nhà văn cựu binh Mỹ như L-R Bruce Weigl, Kevin Bowen, Wayne Karlin, Leslie Bowen, Wayne Smith, Phil Caputo, Robert (Chickenhawk)...

Wayne Karlin cho biết thời điểm đó ông và các nhà văn cựu binh Mỹ đều rất trẻ và họ thực sự cảm động vì cuộc gặp gỡ này. Ông còn nhớ cả kỷ niệm nhà văn Lê Lựu nấu súp cho vợ chồng ông nếm thử. Ông cho biết những tấm hình chụp chất lượng tuy không tốt nhưng đó là những kỷ niệm quý giá với ông và bạn bè.

Wayne Karlin sinh ngày 13.6.1945 tại Los Angeles (California, Mỹ). Ông từng là cựu Thủy quân lục chiến quân đội Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam (1966-1967) và trở thành một trong những giọng văn quan trọng nhất vượt ra khỏi sự mâu thuẫn giữa hai quốc gia - với nét khác biệt nằm ở mối quan tâm sâu sắc và tích cực dành cho những đối tượng gánh chịu hậu quả chiến tranh.

Thông qua những tiểu thuyết và các tuyển tập ông từng biên soạn cũng như nhiều bài viết đăng trên tạp chí Curbstone Press, Karlin đã hé mở những câu chuyện của các nạn nhân và việc chữa lành vết thương chiến tranh từ nhiều phía.

Suốt 50 năm qua, Wayne Karlin đã tích cực tham gia công cuộc “hàn gắn vết thương chiến tranh” qua hàng loạt những hoạt động tích cực: sáng tác văn chương tố cáo những hậu quả chiến tranh ở Việt Nam; tham gia các hoạt động cùng các cựu chiến binh Mỹ như biểu tình phản đối chiến tranh, cùng thành lập công ty xuất bản tư nhân First Casualty Press (1973), biên tập sách của các nhà văn là cựu chiến binh Mỹ, giới thiệu và biên tập sách văn học Việt Nam được dịch ra tiếng Anh, tham gia các hoạt động từ thiện của cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam như tặng toàn bộ lợi nhuận từ sách cho Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội - nơi từng bị phá hủy nặng nề bởi trận bom năm 1972, xây dựng trường học cho thiếu nhi ở Quảng Trị, tham gia dự án Renew (Tái tạo) hướng dẫn người dân Quảng Trị về việc phát hiện, tránh và vô hiệu hóa những quả bom chưa nổ…

Ra mắt tiểu thuyết mới về chế độ nô lệ

Ngày 31.3 vừa qua, Wayne Karlin vừa ra mắt tiểu thuyết mới nhất mang tên A Wolf by the ears do NXB Đại học Massachusetts ấn hành, phát hành trên Amazon, xoay quanh hành trình trốn chạy của những người nô lệ Mỹ gốc Phi nhằm thoát khỏi Nam Maryland trong thời kỳ cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Anh từ năm 1812-1815.