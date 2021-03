Nhà xuất bản Trẻ kỷ niệm 40 năm trong lòng bạn đọc

Ra đời ngày 24.3.1981, tiền thân là NXB Măng Non (trực thuộc Thành đoàn TP.HCM) với nhiệm vụ in sách phục vụ thanh thiếu nhi, đến ngày 3.2.1986, NXB Măng Non được đổi tên thành NXB Trẻ, mở ra một thời kỳ phát triển không giới hạn.

40 năm qua, NXB Trẻ mang đến cho bạn đọc cả nước gần 41.000 tựa sách và trên 216 triệu bản in và cũng là NXB đầu tiên thực hiện sách liên kết xuất bản vào năm 1985, trong thời điểm kinh tế vô cùng khó khăn. NXB Trẻ còn đứng ra tổ chức nhiều cuộc thi văn học tạo tiếng vang lớn, như các cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi : Vì Tương lai đất nước, Văn học tuổi 20... nhằm tìm kiếm ươm mầm các tài năng văn chương.

NXB Trẻ cũng là đơn vị chủ động mua bản quyền Harry Potter từ đầu những năm 2000, ngay cả trước khi VN tham gia công ước Berne và đi đầu trong việc mua tác quyền trọn đời các tác phẩm của nhà văn Sơn Nam, khởi đầu cho việc mua tác quyền trọn đời hoặc có thời hạn dài của các tác giả tên tuổi: Nguyễn Văn Hầu, Nguyễn Đổng Chi, Toan Ánh, Vương Hồng Sển, Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp, Thu Giang Nguyễn Duy Cần, Trang Thế Hy, Trần Kim Trắc, Nguyễn Vinh Phúc, Mạc Can..., đồng thời chủ động bán tác quyền sách ra nhiều nước như Nhật Bản, Hàn Quốc , Thái Lan, Nga, Đức, Mỹ...