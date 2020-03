Nhạc sĩ 'Cây đàn sinh viên' tiết lộ nguyên nhân chưa hợp tác lại với Mỹ Tâm

* Anh là một nhạc sĩ thế hệ trước và có gia tài những ca khúc nổi tiếng một thời. Nhưng so với các nhạc sĩ bây giờ, số lượng bài hát của họ chưa chắc đã bằng anh nhưng họ lại nổi tiếng hơn anh rất nhiều. Anh suy nghĩ gì về chuyện này?

- Ngày xưa tôi cũng bị so sánh giữa thế hệ của mình và thế hệ đi trước, nhưng bây giờ mọi thứ hiện đại hơn nhiều. Tôi nghĩ cái gì dễ đến thì dễ đi, ngay cả việc mình nổi tiếng nhanh quá, mình không sáng tạo nữa vì bằng lòng với sự nổi tiếng đó. Tôi từng nghe nhiều người nói và cũng thấy đúng là nghệ sĩ chỉ nên lo về nghệ thuật thôi, đừng nghĩ đến chuyện kinh doanh vì nghĩ đến kinh doanh nhiều quá sẽ khó sáng tạo được. Thế hệ bây giờ một phần nhờ truyền thông nên họ nổi tiếng rất nhanh, nhưng về độ bền thì chưa biết. Đôi khi ca sĩ, nhiều người hát hay nhưng họ không nổi tiếng thì nhạc sĩ cũng vậy, tôi nghĩ đó là chuyện rất bình thường. Tôi không so sánh, tôi chỉ thấy may mắn khi gặp những nhạc sĩ gạo cội, cây đa cây đề họ rất thương và quý mình, còn những nhạc sĩ trẻ cũng có sự tôn trọng dành cho mình. Đối với tôi cái đó là quan trọng nhất. Tôi từng được khuyên rằng quan trọng nhất của một nhạc sĩ là sản phẩm được công chúng chấp nhận, đó là thành công chứ đừng nghĩ quá nhiều đến chuyện khác.