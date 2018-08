Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh: Khó nhất là làm đàn ông!

Nghiên cứu rất hệ thống Ảnh: NSCC Đồng Quang Vinh đã nghiên cứu một cách rất hệ thống tính năng và cách phối khí cho nhạc cụ phương Tây cũng như phương Đông. So với nhạc cụ cổ điển phương Tây, nhạc cụ dân tộc VN có độ đặc sắc và cá tính mạnh mẽ, nhưng âm sắc, âm lượng thiếu độ dày và biên chế thiếu các nhạc cụ âm trầm, trong khi điều quan trọng nhất với các dàn nhạc muốn phát triển phải giữ được cân bằng về âm thanh. Việc thử nghiệm đưa lý luận âm nhạc phương Tây vào sự phát triển của âm nhạc VN, sẽ là một trong những phương pháp đáng cân nhắc. Gần đây, nhiều nhà soạn nhạc phương Tây có cảm hứng với nghiên cứu âm nhạc dân tộc châu Á và châu Phi, vì sự thần bí và phong phú trong âm nhạc phương Đông đem lại cho âm nhạc phương Tây sức sống mới. Đây là một đề tài rất thú vị. Đồng Quang Vinh là người nghệ sĩ luôn tìm cách kết hợp kiến thức và kinh nghiệm về cả âm nhạc phương Đông và phương Tây để tiến hành nhiều thử nghiệm mới”. Đồng Quang Vinh đã nghiên cứu một cách rất hệ thống tính năng và cách phối khí cho nhạc cụ phương Tây cũng như phương Đông. So với nhạc cụ cổ điển phương Tây, nhạc cụ dân tộc VN có độ đặc sắc và cá tính mạnh mẽ, nhưng âm sắc, âm lượng thiếu độ dày và biên chế thiếu các nhạc cụ âm trầm, trong khi điều quan trọng nhất với các dàn nhạc muốn phát triển phải giữ được cân bằng về âm thanh. Việc thử nghiệm đưa lý luận âm nhạc phương Tây vào sự phát triển của âm nhạc VN, sẽ là một trong những phương pháp đáng cân nhắc. Gần đây, nhiều nhà soạn nhạc phương Tây có cảm hứng với nghiên cứu âm nhạc dân tộc châu Á và châu Phi, vì sự thần bí và phong phú trong âm nhạc phương Đông đem lại cho âm nhạc phương Tây sức sống mới. Đây là một đề tài rất thú vị. Đồng Quang Vinh là người nghệ sĩ luôn tìm cách kết hợp kiến thức và kinh nghiệm về cả âm nhạc phương Đông và phương Tây để tiến hành nhiều thử nghiệm mới”. Nghệ sĩ piano Claire Shuang Shuang Mo Ảnh: NSCC Nhiệt huyết lan tỏa đến khán giả Khi được mời về chỉ huy dàn nhạc giao hưởng của Nhà hát Nhạc vũ kịch VN, chỉ sau một chương trình, Đồng Quang Vinh đã khẳng định được đẳng cấp, trình độ bằng cá tính và chuyên môn cao. Nghệ sĩ của dàn nhạc và người xem thấy ở Vinh tình yêu với nghề, cháy bỏng với đam mê, lôi cuốn khán giả nhập tâm thưởng thức. Trong chỉ huy, có những lúc Vinh phá đi chuẩn mực của âm nhạc hàn lâm, đưa khán giả đến gần với âm nhạc cổ điển. Làm việc cùng Vinh thấy ở bạn ấy thái độ nghiên cứu nghiêm túc, là một chỉ huy trẻ, tài năng, nhiệt huyết, sáng tạo, yêu nghề, vui vẻ, hòa đồng, giữ uy tín trong từng chương trình, hăng say cống hiến cho âm nhạc dân tộc. Đây là người đáng ngưỡng mộ, là một hiện tượng vì người có khả năng chỉ huy tốt dàn nhạc ở VN hiếm lắm, Vinh là người khẳng định chỗ đứng rất nhanh, nhiều khán giả chờ chương trình do Vinh chỉ huy để đến xem, sức trẻ và nhiệt huyết của Vinh lan tỏa được đến khán giả. TS-NSND Phạm Anh Phương

(Nguyên Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch VN)