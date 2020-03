Nhàn đàm: Thư gửi con trai đang ở Anh

Ông tổ của ngành y, Hippocrates từng dạy: Natural forces within us are the true healers of disease (tạm dịch: những năng lực tự nhiên bên trong chúng ta thực sự chữa được dịch bệnh). Năng lực ấy trong các con, những cô cậu vừa qua ngưỡng tuổi mười tám là gì? Là nâng cao sức đề kháng của cơ thể, là giữ vững niềm tin vào bản thân với niềm lạc quan, là tự giác thực thi trách nhiệm với cộng đồng. Ngoài ra còn là sự gắn bó, động viên, nhắc nhở nhau để chịu đựng áp lực khi một thân, một mình nơi đất khách. Những trải nghiệm này hết sức quý giá đối với các con bởi gắn liền với loại biến cố trăm năm có một trong lịch sử loài người.