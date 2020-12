Nhiếp ảnh gia Mỹ đưa hình ảnh dịch Covid-19 lên tác phẩm gốm sứ

Tạp chí 5280 của thành phố Denver ở bang Colorado (Mỹ) mào đầu: “Nếu bạn đang tìm kiếm thứ gì đó đẹp đẽ thì đồ gốm của nhiếp ảnh gia Peter Olson không dành cho bạn. Các văn bản y học xưa, bệnh tật, cuộc sống vào thời điểm Covid-19 khó khăn là những gì thực sự truyền cảm hứng sáng tạo cho nghệ sĩ này”.

Nhiếp ảnh gia Peter Olson có tiếng ở địa phương với ảnh chụp các công trình kiến trúc, cảnh đường phố nhộn nhịp, chân dung các doanh nhân tiếng tăm… trước khi thử sức với đồ gốm. Gần đây Peter Olson đưa ảnh chụp lên các bình gốm thành một loại hình nghệ thuật thú vị. Theo tạp chí 5280, các chiếc bình gốm được trang trí bằng hình ảnh liên quan đến dịch Covid-19 đang được đặt tại phòng trưng bày nghệ thuật đương đại Michael Warren ở thành phố Denver, bang Colorado (dự kiến kéo dài đến hết tháng 1.2021).

Kể về cơ duyên với đồ gốm, nhiếp ảnh gia Peter Olson cho biết khoảng 7 năm trước, ông bắt đầu tham gia các lớp học làm quen với đất sét ở thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania, Mỹ). Peter Olson nhớ lại: “Tôi chẳng biết gì về đồ gốm và lúc đó chỉ nghĩ làm đồ gốm chơi cho vui”. Được hỏi khi nào nảy ra ý kết hợp nhiếp ảnh với gốm sứ, Peter Olson đáp: “Tôi nhìn thấy một vài cái ly có ảnh chụp, thế là bắt chước theo. Tôi thích đi đây đó. Khi đến London (Anh), tôi chụp ảnh mọi người bị cuốn vào dòng thời gian mua sắm bận rộn. Rồi tôi cũng chụp cảnh người người đông đúc ở Quảng trường Thời đại hay vùng đất được gọi là Ground Zero (vùng đất số không) tại New York . Sau đó, tôi bắt đầu làm các bình, chậu gốm và “thả” những bức ảnh đó lên chúng. Đó là những tác phẩm gốm sứ đầu tiên”.

Khi dịch Covid-19 bùng phát, nhiếp ảnh gia Peter Olson thay đổi hình ảnh trên mặt đồ gốm. “Hễ đi du lịch ở nơi nào, tôi đều chụp ảnh các viện bảo tàng. Khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại tôi chợt nghĩ tới các bức ảnh chụp văn bản y học cổ đại. Cùng lúc đó, tôi đang đọc cuốn A Journal of the Plague Year (Ghi chép về năm dịch hạch) của nhà văn Anh Daniel Defoe, cảm nhận sự tương đồng giữa bối cảnh của dịch hạch năm 1664 và dịch Covid-19 hiện nay. Rồi lại nhìn thấy ảnh chụp liên quan đến Covid-19 do Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đưa ra. Tôi nghĩ bụng đây là lúc đưa những hình ảnh về virus SARS-CoV-2 chủng mới, vắc-xin, những văn bản y học xưa lên gốm sứ. Mặc dù một số văn bản không còn nguyên vẹn, bị mất nét, song khi nhìn vào bạn vẫn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp rất khác của chúng trên tác phẩm gốm sứ. Những món đồ gốm sứ này biểu trưng cho năm 2020 đầy biến động”.