Cụ thể: dự án bảo tồn, phục hồi điện Kiến Trung; dự án bảo tồn hệ thống tường và cổng Tử Cấm thành (giai đoạn 1); bảo tồn, tu bổ và phục hồi lăng Dục Đức (hạng mục Tẩm điện và lăng mộ); bảo tồn, trùng tu di tích Bi đình lăng Tự Đức; tiếp tục đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực Hoàng thành; bảo quản, tu bổ tổng thể Triệu Miếu (giai đoạn 2).

tin liên quan Mỹ Sơn trước thách thức của thời gian Trong số đó, dự án đầu tư phục hồi điện Kiến Trung là dự án quan trọng. Điện Kiến Trung là ngôi điện nằm ở điểm cuối Tử Cấm thành, nơi gắn liền hoàng gia triều Nguyễn vào các thời Khải Định và Bảo Đại. Ngôi điện được xây dựng theo kiến trúc truyền thống kết hợp với phong cách kiến trúc phương Tây, đã hoàn toàn bị phá bỏ vào năm 1946.

Trong số đó, dự án đầu tư phục hồi điện Kiến Trung là dự án quan trọng. Điện Kiến Trung là ngôi điện nằm ở điểm cuối Tử Cấm thành, nơi gắn liền hoàng gia triều Nguyễn vào các thời Khải Định và Bảo Đại. Ngôi điện được xây dựng theo kiến trúc truyền thống kết hợp với phong cách kiến trúc phương Tây, đã hoàn toàn bị phá bỏ vào năm 1946.

Ngoài ra, một số dự án phát huy giá trị di sản được các đối tác triển khai cũng sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác như: dự án thắp sáng nghệ thuật Kỳ đài Huế, với kinh phí hơn 13,5 tỉ đồng do Công ty du lịch Vietravel thực hiện; dự án phục hồi, khôi phục hoạt động khám chữa bệnh Thái Y viện, do Công ty Đại Nam Thái Y viện triển khai; dự án xây dựng công viên giải trí theo công nghệ 3D của Công ty TNHH IV Com do đối tác UnderDog Studio Hàn Quốc triển khai. Dự án sẽ thực hiện các dịch vụ chiếu phim giải trí thực tế ảo với chủ đề “Đi tìm hoàng cung đã mất”. Theo đó, toàn bộ hoàng cung với những sinh hoạt sẽ được tái hiện bằng kỹ thuật 3D để phục vụ du khách...

Năm 2017, trung tâm đã tiến hành trùng tu tổng cộng 24 dự án với tổng vốn đầu tư được bố trí 176 tỉ đồng. Di tích Huế cũng đã đón gần 3 triệu lượt khách trong năm nay, với hơn 1,7 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu đạt khoảng 315 tỉ đồng.

Bùi Ngọc Long