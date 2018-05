Nhiều phim kinh dị bị cấm chiếu tại Việt Nam

Những ngày qua, thông tin về các phim kinh dị Truth or Dare (Chơi hay chết), The Strangers: Prey at night (Sát nhân giấu mặt: Đêm đẫm máu) và Ghost Stories (Những câu chuyện ma) không được chiếu tại Việt Nam dù một số hãng phát hành đã đưa thông tin và hình ảnh quảng bá phim đang gây ra hoang mang trong khán giả. Sáng 12.5, nhà phát hành You Shall Not Sleep (108 giờ kinh hoàng) bất ngờ gửi thông báo hạ phim và gửi lời mong khán giả thông cảm.

Truth or Dare do “ông hoàng của dòng phim kinh dị” Blumhouse (Happy Death Day, Get Out, Split) sản xuất. Từ một trò chơi vô hại, Truth or Dare trở nên đáng sợ khi hơn khi lần lượt từng người trong nhóm bạn bị giết hại bởi một thế lực siêu nhiên đáng sợ. Những người đã tham gia bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của trò chơi: hoặc là nói thật, hoặc sẽ bị trừng phạt.

You Shall Not Sleep cũng chịu chung số phận

Trong đó, You Shall Not Sleep lấy đề tài hội chứng mất ngủ, mở đầu bằng loạt sự việc khó hiểu và rùng rợn xảy ra trong bệnh viện tâm thần bỏ hoang, địa điểm được một nhóm diễn viên chọn làm nơi luyện tập. Ý tưởng táo bạo này đến từ cuốn nhật ký của một bệnh nhân tâm thần và được thử nghiệm bởi Alma (Belén Rueda), nữ đạo diễn luôn khao khát tìm tòi trong nghệ thuật. Alma quyết định diễn tập vở kịch sắp tới của mình tại chính bệnh viện của Dora Vigna để các diễn viên có được trải nghiệm sâu sắc nhất khi hóa thân vào nhân vật.

Việc không thể ra rạp của các phim này do không qua khỏi ải kiểm duyệt của Cục Điện ảnh. Theo các trang bình điện ảnh thì so với những phim kinh dị nặng đô như Antichrist, The Exorcist, The Green Inferno, Saw..., những bộ phim trên không đến nỗi khiến người xem chóng mặt, khó thở hay ngất xỉu, hoặc có thể chỉnh sửa nội dung, cắt bỏ đoạn, hạn chế độ tuổi khi ra rạp.

Nhiều fan thể loại kinh dị bắt đầu lo lắng cho The Nun, phần phim riêng về nữ tu ma quái Valak trong sê-ri The Conjuring, hay The purge 4, cuộc thử nghiệm thanh trừng trên đảo Staten... cũng có thể chịu chung số phận.