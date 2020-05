Nhìn lại 15 kỷ lục độc đáo của Việt Nam tưởng nhớ Bác Hồ

Đã có 15 kỷ lục được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập. Đầu tiên, đó là bức tranh Bản di chúc Bác Hồ năm 1969 làm trên lá thốt nốt, chất liệu đặc biệt chỉ có tại vùng Bảy Núi do kỷ lục gia - nghệ nhân Võ Văn Tạng cùng Ban quản lý Du lịch và Văn hóa H.Thoại Sơn (An Giang) thực hiện. Tác phẩm có khổ 1,22m x 2,24m, với hai mặt lồng kính, gồm ảnh lớn chân dung Bác Hồ và 4 ảnh nhỏ: Quê Bác, Cảng Nhà Rồng, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập và Lăng Bác. Mặt sau là toàn văn bản di chúc của Người gồm 56 dòng với trên 1.000 chữ. Tác phẩm được kỷ lục gia Văn Tạng cùng 7 thợ lành nghề làm suốt một tháng để kịp trưng bày phục vụ nhân dân đến đọc, chiêm ngưỡng đúng dịp Tết Tân Mão 2011.

Tiếp đó là bức tượng Bác Hồ mang giá trị nghệ thuật cao của kỷ lục gia - nghệ nhân Đới Ngọc Mạnh (xác lập kỷ lục Bức tượng Bác Hồ bằng chất liệu than đá năm 2013). Được biết năm 1969, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, xuất phát từ tình cảm sâu sắc đối với Người, nghệ nhân Đới Ngọc Mạnh khi đó 32 tuổi đã bắt tay vào tạc tượng vị lãnh tụ kính yêu bằng chất liệu than đá của chính vùng đất Quảng Ninh. Sau 45 ngày miệt mài, bức tượng hoàn thành nặng gần 600kg, cao 1,45m trên một khối than đá nặng trên 1 tấn, được đích thân Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến Quảng Ninh đón nhận và đề nghị tác giả cùng về Hà Nội để trao lại cho Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.