Nhóm nhạc nữ từng bị chê xấu nhất showbiz Hoa ngữ 'lột xác' bất ngờ

Trong một số hình ảnh quảng bá mới được công bố, 3unshine khiến dư luận ngỡ ngàng bởi màn ''lột xác'' ngoạn mục. Không còn là các cô gái trang điểm đậm, gương mặt thiếu sinh khí và diện những bộ quần áo chẳng giống ai, nhóm giờ đây đã có biết chọn phong cách làm bản thân xinh xắn hơn cùng gu thời trang phù hợp với mình.

Tại buổi phỏng vấn độc quyền với một trang báo, 3unshine không ngại ngùng mà trò chuyện sôi nổi và thẳng thắn nói về những ý kiến khen chê của mọi người về nhan sắc của mình. Chính 3 nữ ca sĩ cũng thừa nhận rằng mình đã trở nên xinh đẹp hơn và giảm cân đáng kể thời gian qua.

Một số hình ảnh mới của 3unshine khiến công chúng ngạc nhiên. Nhóm được xem là đã "lên đời" nhan sắc một cách ngoạn mục ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Thế nhưng, nhóm cũng để lại ấn tượng mạnh khi bày tỏ chính kiến riêng: "Không ngại bị gọi xấu xí là một chuyện, nhưng thừa nhận rằng mình xấu xí lại là chuyện khác". Đặc biệt, 3unshine nhấn mạnh: "Là mục tiêu chịu lời nói ra nói vào là chuyện bình thường, để tâm đến những gì người khác nói là vô ích, chúng ta chỉ cần làm việc của mình thôi".

Một thành viên của nhóm - Abby chia sẻ về chủ đề nhan sắc: "Ai lại tự nghĩ mình xấu chứ? Hiếm lắm. Tự tin là điều quan trọng nhất. Mỗi cô gái đều sẽ tìm thấy phong cách hợp nhất cho mình. Không ai sinh ra đã xinh xắn cả". Cô nói thêm rằng mẹ mình từng tuyết phục cắt mắt hai mí nhưng cô từ chối vì cảm thấy không cần thiết.

Đồng ý quan điểm của Abby, hai cô gái còn lại là Cindy và Dora cũng khẳng định tự tin mới là điều giúp phái yếu trở nên xinh đẹp chứ không phải nhờ dao kéo.

Thành viên Cindy khi chưa thay đổi ngoại hình (trái) và lúc giảm cân thành công (phải) ẢNH: WEIBO NV

Cách đây hơn 1 năm, 3unshine nổi tiếng với phong cách độc nhất vô nhị và vẻ ngoài kém sắc hẳn so với các đồng nghiệp nữ khác. Thậm chí, nhóm còn được gắn với mác "nhóm nhạc nữ xấu nhất lịch sử của Trung Quốc ".

Tuy nhiên, mọi chuyện nay đã khác khi các cô gái 19 tuổi đã tìm được hướng đi thích hợp. Dù vậy, Sina nhận định tại làng giải trí Hoa ngữ toàn trai xinh gái đẹp, 3unshine vẫn có phần thua thiệt hơn hẳn về mặt ngoại hình mặc cho đã cải thiện gu thẩm mỹ

Nhóm gây bão khi tham gia Produce 101 bản Trung hồi năm ngoái ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CLIP

Được biết, 3unshine là nhóm nhạc nữ gồm 3 thành viên Abby, Cindy và Dora. Năm 2016, nhóm ra mắt với ca khúc I want to be your girlfriend. Năm 2018, ba cô gái tham gia chương trình thực tế Produce 101 bản Trung và khiến khán giả lẫn các thí sinh sốc với tiết mục “thảm họa”. Một quãng thời gian dài sau đó, nhóm liên tục bị chế giễu trên các phương tiện truyền thông bởi màn xuất hiện trong show giải trí này.

Tuy nhiên, 3unshine vẫn tự tin tiếp tục theo đuổi đam mê. Nhóm vẫn lưu diễn, ra album và tổ chức fanmeeting. Những hình ảnh gần đây của nhóm dần được lòng dư luận hơn trước và được đánh giá cao.