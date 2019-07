Nhức nhối các siêu mẫu vị thành niên

Trở thành một siêu mẫu không hề dễ dàng, nhất là khi bạn chưa đến tuổi dậy thì. 10 tuổi, Kaia Gerber, con gái của siêu mẫu một thời Cindy Crawford đã bước chân vào nghề người mẫu với show ra mắt cho Young Versace, và nhận được lời khen nức nở của chính Donatella Versace. Betty Lowe, con gái nhà thiết kế nữ Pearl Lowe, đã làm mẫu cho loạt sản phẩm Peacocks của mẹ khi chỉ mới 5 tuổi. Người mẹ biện hộ rằng hơi kỳ kỳ khi cho phép con nhập nghề ở độ tuổi non tơ này, nhưng con bé lại thích thứ ánh đèn sân khấu, môi trường khác hẳn các cuộc thi nhan sắc. Còn Meg Mathews, vợ cũ của ca sĩ Noel Gallagher, lại tung lên Twitter tấm ảnh cô “công chúa” 11 tuổi Anais do nhiếp ảnh gia thời trang Mario Testino chụp, trông chẳng khác gì hình ảnh Kate Moss thuở mới vào nghề. Hiện nay, chính Anais cũng đã ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu Select.

Anais Gallagher, Kaia Crawford và Lottie Moss là những siêu mẫu bước lên sàn catwalk khi vừa bước qua ngưỡng cửa tuổi lên 10 Ảnh: Montage

Giờ đây lại nhan nhản các nàng người mẫu choai choai vừa qua ngưỡng 10 tuổi đã sải bước trên đường catwalk và xuất hiện ở các trang quảng cáo tạp chí. Giới điều hành công ty người mẫu hàng đầu của Anh là Premier đang lấy làm "quan ngại" khi thấy một số nhà mốt lớn ở New York và Milan, trong đó có cả Prada và Balenciaga, nay cũng đã bắt đầu sử dụng các bé gái mới 13, 14 tuổi cho các chiến dịch quảng bá bộ sưu tập cũng như trong một số show diễn của mình theo triết lý sử dụng “mẫu nhí” mới là độc chiêu vì toàn là những khuôn mặt không đụng hàng. Tình trạng “lạm dụng” trẻ vị thành niên này đi ngược với truyền thống thời trang xứ sở sương mù. Bởi ở các Tuần lễ Thời trang London, phải đủ 16 tuổi trở lên, có giấy tờ chứng thực đàng hoàng, các cô gái trẻ mới được phép trình diễn trên thảm đỏ.

Thực ra, công ty quản lý người mẫu lớn như Premier thường phải cất công “nuôi gà mẫu” của mình từ những năm lớp trẻ này mới 12, 13 tuổi sau khi được phát hiện, từ đó mới có những chân dài như Darya năm nay 18 tuổi, hay Leomie Anderson hiện 17 tuổi phục vụ cho các show thời trang của công ty. Thường sau khi được chấm, những cô bé này không làm gì ngoài nhiệm vụ làm quen dần với các shoot hình tự chụp ở trường trong khi chờ đợi đủ tuổi chín muồi để bước vào nghề. Thế nhưng, họ vẫn là “các cục gạch đã được đặt trước” để không bị các công ty đối thủ hớt tay trên.

Siêu mẫu mặt non choẹt tại show diễn của nhãn hiệu lừng danh Versace Ảnh: NYtimes

Cuộc chiến tranh cãi cũ rích về tuổi tối thiểu của một người mẫu nữ râm ran một thời gian dài trước đây nay đã được khơi lại. Năm ngoái chiến dịch quảng bá bộ sưu tập của Prada đã trưng hoành tráng poster của mẫu nhí Ondria Hardin mới 13 tuổi do chính đạo diễn Steven Meisel thực hiện. Tiếp đến quảng cáo nước hoa Oh Lala của Marc Jacobs bị cấm vì có sự tham gia của nữ diễn viên dù đã 17 tuổi, Dakota Fanning, trong một tư thế chụp được cho là “khiêu khích". Lý do là Cơ quan Tiêu chuẩn Quảng cáo phán quyết nữ diễn viên thực sự trông chưa đủ 16 tuổi. Gần đây, người mẫu Canada Coco Rocha, cũng chỉ mới 23 tuổi mà đã phải lên tiếng phàn nàn: "15 tuổi là quá trẻ, chưa đủ tuổi để làm người mẫu", dù chính cô cũng trải qua quy trình “gà nuôi” - 14 tuổi được chọn, bắt đầu làm người mẫu từ năm 15 và đến 16 tuổi đã được dọn về New York sống để hành nghề. Mà thành quả của Rocha đâu kém: từng diễn các show của Marc Jacobs, Anna Sui, Stella McCartney và là gương mặt của các chiến dịch quảng cáo hoành tráng cho Gap, Dior và Yves Saint Laurent. Thế mà giờ đây nhìn lại, Rocha thấy ra nghề quá trẻ khiến đời cô quá tải. Cô trở thành đứa trẻ bị bứng khỏi môi trường học đường, gia đình, cha mẹ và bị vất vào ''chiến trường'' dành cho người lớn… để rồi ngay lúc này Coco Rocha gần như “thất nghiệp”, vì đã bị cho là quá lứa.

Hiện thực não lòng của Rocha còn được củng cố bởi nữ diễn viên kiêm người mẫu Carré Otis 43 tuổi. Làm người mẫu từ năm 16 và bây giờ Otis cũng tự thú nhận như vậy là quá sớm. Oái oăm là dù không dễ cho các cô gái có được công việc béo bở như thế khi chưa đến 16 tuổi, nhưng dường như đội quân mẫu non tơ này càng ngày càng nhiều. Bất chấp Hội đồng các nhà thiết kế thời trang Mỹ khuyến nghị không được chọn các trẻ gái dưới 16 tuổi tham gia các buổi trình diễn catwalk. Tạp chí Phố Wall mới đây vẫn cứ giới thiệu Valerija Sests, 15 tuổi, một người mẫu Thụy Sĩ - Croatia. Không chỉ xuất hiện, cô bé còn “bao dàn” đến 16 buổi trình diễn trong 15 ngày tại Tuần lễ thời trang New York, ngay trong chuyến đi đầu tiên của mình đến Mỹ. Chưa hết, cuối năm vừa qua, Julia Schneider, 15 tuổi, đã giành chiến thắng trong cuộc thi Elite Model Look tại Thượng Hải. Cũng trong năm, tạp chí Vogue phiên bản tiếng Pháp có tay tổ thiết kế Tom Ford chủ trì biên tập còn giới thiệu Thylane Lena-Rose Blondeau, chỉ mới 10 tuổi, trong bộ trang phục phong cách Hoàng gia được cắt cúp thoáng hở đến tận thắt lưng. Còn nữ diễn viên nhí Elle Fanning, 13 tuổi (em gái của Dakota) và Hailee Steinfeld, 14 tuổi, cũng đã ký hợp đồng làm người mẫu cho Marc Jacobs và Miu Miu.

Chân dài Behati Prinsloo, “gà cưng” của Victoria Secret’s lại lên tiếng về những khủng hoảng tâm lý mà các mẫu nhí phải chịu. Theo cô, lớp trẻ này không được nhiều hỗ trợ. Họ phải tự tìm cách đối phó với những căng thẳng nội tại, phải di chuyển nhiều mà lại bị đánh bóng là “được du lịch đó đây”, phải liên tục xa nhà. Nói chung là phải đương đầu với những thứ lẽ ra họ không phải đương đầu ở độ tuổi ấy. Sở thích được hình thành theo nghề của người mẫu trẻ cũng ảnh hưởng đến thẩm mỹ ngoại hình của họ, nghĩa là càng trẻ, vóc dáng họ càng gầy, càng trông trẻ con hơn, một khuynh hướng thể hình mà các nhà tâm lý đang phản đối để bảo vệ sức khỏe phụ nữ.

Vậy đâu là tuổi lý tưởng để các cô gái bắt đầu nghề mẫu? Caryn Franklin, người dẫn chương trình của BBC cho rằng, 16 bắt đầu cũng tốt, nhưng 17 là độ tuổi hoàn hảo nhất cho một người mẫu khởi nghiệp. Bởi vì hầu hết các cô gái đều cảm thấy thoải mái với bản thân họ lúc đó để sẵn sàng vào nghề. Trơ trêu là giờ đây, nếu một cô gái bắt đầu đặt chân lên sàn catwalk ở tuổi 20, cô ấy sẽ gặp nhiều khó khăn với nghề. Bởi người đại diện có thể sẽ tìm cách gian dối về tuổi của thân chủ, sẽ nói bớt đi để “gà cưng” của mình trẻ đi một, hai tuổi.