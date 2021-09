Những cặp bài trùng đình đám trong điện ảnh

Trong sự nghiệp làm phim của mình, đạo diễn Tây Ban Nha này đã đặt niềm tin vào nữ diễn viên khi trao cho cô cơ hội diễn xuất trong rất nhiều tác phẩm điện ảnh, bao gồm Live Flesh (1997), Broken Embraces (2009), I'm So Excited! (2013), Pain and Glory (2019)... Với hơn hai thập niên cộng tác cùng đạo diễn tài danh, Penélope Cruz được biết đến không chỉ là một trong những gương mặt góp phần làm nên thành công cho phim của Pedro Almodóvar mà cùng với ông, cả hai trở thành một trong những cặp bài trùng đạo diễn - diễn viên được mến mộ.

Trước khi trở thành "cô dâu" của Quentin Tarantino trong loạt phim Kill Bill (2003 - 2004), cô đào Uma Thurman đã hợp tác với đạo diễn này qua tác phẩm Pulp Fiction (1994) - phim đoạt giải Cành cọ vàng cùng năm và là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất trong lịch sử phim ảnh tính đến hiện tại.

Trong series Kill Bill, Uma Thurman vào vai một sát thủ chạy trốn để có cuộc đời mới nhưng bị truy lùng và đánh đến chết khi đang mang bầu. Được cứu sống ở bờ vực thập tử nhất sinh, cô lên kế hoạch trả thù bất chấp số lượng đối thủ hay biên giới địa lý. Hình tượng nữ nhân vật rũ áo cô dâu và mặc trang phục được lấy cảm hứng từ huyền thoại Lý Tiểu Long vẫn còn đọng lại ấn tượng trong lòng người xem.

Cặp đạo diễn và nữ diễn viên Hàn Quốc Hong Sang Soo và Kim Min Hee có lẽ là một trong những cặp đôi gây ồn ào nhiều nhất sau màn ảnh. Nữ diễn viên xuất hiện đều đặn trong các phim của vị đạo diễn như Right Now, Wrong Then (2015), On the Beach at Night Alone (2017), Grass và Hotel by the River (đều trong 2018), gần đây nhất là The Woman Who Ran (2020), Introduction (2021). Hơn nữa, cặp đôi còn khiến truyền thông "dậy sóng" khi công khai tình cảm và hứng nhiều chỉ trích từ công chúng xứ kim chi.